Сын Потапа высказался о планах уехать за границу и своей будущей карьере

Андрей признался, как видит свою дальнейшую жизнь.

Совместный сын бывших супругов рэпера Потапа и продюсера Ирины Горовой Андрей раскрыл свои планы на будущее.

16-летний парень не скрывает, что уже долгое время профессионально занимается баскетболом. В комментарии ТСН.ua Андрей поделился, где планирует развивать свою спортивную карьеру. Юноша говорит, что еще колеблется с выбором страны. Однако уверяет, что больше всего хотел бы остаться на Родине. Но к сожалению, полномасштабная война может внести коррективы.

"Я не знаю, буду ли я за границей или буду в Украине. Конечно, я задумываюсь о выезде за границу. Через войну, которую развязала Россия. Но на самом деле хотелось бы быть дома", — отметил сын Потапа.

Потап с сыном / Фото: instagram.com/realpotap

Ранее Андрей Потапенко уже показывался на спортивных площадках за границей. Правда, тогда он лишь показывал, как проводит время с папой в Испании за общими тренировками летом.

Напомним, недавно сын Потапа 16-летний Андрей делился подробностями личной жизни. Парень признался, находится ли в отношениях.

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