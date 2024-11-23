Сын Потапа высказался о планах уехать за границу и своей будущей карьере

Андрей признался, как видит свою дальнейшую жизнь.
Совместный сын бывших супругов рэпера Потапа и продюсера Ирины Горовой Андрей раскрыл свои планы на будущее.
16-летний парень не скрывает, что уже долгое время профессионально занимается баскетболом. В комментарии ТСН.ua Андрей поделился, где планирует развивать свою спортивную карьеру. Юноша говорит, что еще колеблется с выбором страны. Однако уверяет, что больше всего хотел бы остаться на Родине. Но к сожалению, полномасштабная война может внести коррективы.
"Я не знаю, буду ли я за границей или буду в Украине. Конечно, я задумываюсь о выезде за границу. Через войну, которую развязала Россия. Но на самом деле хотелось бы быть дома", — отметил сын Потапа.
Ранее Андрей Потапенко уже показывался на спортивных площадках за границей. Правда, тогда он лишь показывал, как проводит время с папой в Испании за общими тренировками летом.
Напомним, недавно сын Потапа 16-летний Андрей делился подробностями личной жизни. Парень признался, находится ли в отношениях.
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