Наследник голливудского актера тоже собирается строить свою жизнь в стране-агрессоре.
Сын голливудского актера Стивена Сигала, который славится своими пророссийскими взглядами и яро поддерживает политику кремлевского диктатора, решил идти по стопам отца и строить свою жизнь в стране-агрессоре.
В частности, Доминик уже успел найти себе жену в РФ. Сын Сигала женился на российской модели Айрин Даниловой и сыграл свадьбу в Москве, о чем активно хвастаются российские пропагандисты.
Отмечается, что тайная брачная церемония проходила 17 марта. На праздновании присутствовали только самые близкие друзья и семья, в том числе Стивен Сигал, который расхвалил выбор сына.
Строить свою жизнь новоиспеченные супруги собираются в России. По крайней мере, так убеждает модель, мол, не видит причин покидать РФ.
Отметим, Стивен Сигал давно славится своими пророссийскими взглядами. Голливудский актер восхваляет политику Путина, поддерживает аннексию Крыма и войну на территории Украины. Кроме того, в 2022 году он цинично приехал в Еленовку, где оккупанты совершили теракт против украинских пленных военных.
Сын Стивена Сигала тоже придерживается его взглядов. По крайней мере, он неоднократно признавался в любви в РФ, частенько туда наведывался, а сейчас собирается жить в стране-агрессоре.
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