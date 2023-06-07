Сын путинистки Таисии Повалий "переобулся" и шокировал заявлениями об "искусственно спровоцированном" российском вторжении

Сын певицы-предательницы Таисии Повалий Денис Повалий отличился заявлениями о полномасштабном вторжении россии в Украину.

Так, музыкант, который в начале войны поддерживал Украину и отгораживался от матери-путинистки "переобулся". Повалий заявил, что российское вторжение было "искусственно спровоцировано", что это "распределение украинцев по языковому принципу на своих и чужих", а также случилось "из-за Майдана" и "из-за срыва георгиевских лент", говорится в программе "Слава ПРО".

Также сын Повалий, поддерживающий геноцид украинцев, назвал полномасштабную войну "специальной военной операцией" и не скрывает, что с 23 на 24 февраля 2022 выступал на первом пропагандистском канале.

Денис Повалий / Фото: instagram.com/bro.ducer

"Повалий говорит, что может и не вышел бы на сцену в тот вечер, но он должен был выступать с авторской песней, которую ему очень хотелось спеть. А однажды написал циничные слова у себя в соцсетях: "Нужен мир, друзья, а не смерть врагам". Видно, яблоко от яблони далеко не упало. Причем, что яблоня, что яблоко – червивые", – сказал ведущий Слава Демин в программе "Слава ПРО".

Как известно, в начале полномасштабной войны Денис Повалий уехал из Украины в Испанию, где находится до сих пор и живет на вилле родителей. В апреле 2022 года Повалий сменил аватарку в Instagram на призыв остановить войну. Правда, вскоре заменил его скромной надписью "Den Poe Valley". Видимо, у Дениса война закончилась. Также в апреле Повалий резко прокомментировал выступление его скандальной матери на дне победы в россии, которая пела там "Пісню про рушник". Тогда Денис заявил, что существует от матери по отдельности и не отвечает за ее действия.

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