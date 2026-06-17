Сын Ращука и Билан стал актером в восемь месяцев и снялся в своем первом сериале

Виктория Билан и Владимир Ращук

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Бывшая жена украинского артиста Владимира Ращука — Виктория Билан — рассказала, что их 8-месячный сын стал актером.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram. Виктория Билан поделилась, что Ярема уже даже успел сняться в своем первом сериале. Как оказалось, малыш сделал это с большим успехом. Хотя мальчику всего восемь месяцев, он как будто чувствовал и добросовестно выполнял то, что от него ожидали: игрался, улыбался и спал.

«Маленький актер оказался настоящим профессионалом: когда по сценарию нужно было играть — играл, когда нужно было улыбаться — улыбался, а когда пришло время спать — добросовестно выполнял и эту задачу», — делится артистка.

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Сын Виктории Билан и Владимира Ращука / © instagram.com/vikki.bilan

Кроме того, по словам Виктории Билан, маленький Ярема просто покорил всю съемочную группу своим очарованием. Артистка подчеркнула, что очень гордится сыном, и убеждена, что мальчика ждет светлое будущее.

«Покорил всю съемочную группу своими улыбками, обаянием и хорошим настроением. А еще, кажется, понял главное правило кино: если можно работать лежа, то нужно работать лежа. Горжусь своим маленьким актером. Это был замечательный первый съемочный день», — отметила артистка.

Напомним, Виктория Билан и Владимир Ращук развелись. Бывшие супруги разорвали отношения со скандалом и не общаются друг с другом. Более того, когда Виктория Билан крестила Ярему, Ращук не появился на таинстве. Недавно актриса раскрыла причину его отсутствия.

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