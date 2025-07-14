Сын Роднянского после разрыва с известной певицей закрутил новый роман: кто его избранница

Алекс Роднянский / © instagram.com/arodnyansky

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Сын известного кинопродюсера Александра Роднянского после разрыва с певицей Мишей Романовой закрутил новый роман.

Бизнесмен Алекс Роднянский не из тех, кто афиширует подробности личной жизни. Некоторое время он состоял в отношениях с Мишей Романовой, но артистка призналась, что в начале 2025 года поставила точку в этом романе.

И вот, прошло более полугода, а у Алекса Роднянского теперь новые отношения. Бизнесмен закрутил роман с основательницей известного благотворительного фонда Ольгой Кудиненко. К слову, парочка вместе побывала на дне рождении дизайнера Дарьи Шаповаловой, которое она праздновала на острове Комо. Оттуда Алекс Роднянский поделился довольно пикантными кадрами с Ольгой. В частности, они вместе лежали на диване и обнимались. Судя по кадрам, Ольга и Алекс не просто приятели, а их связывает гораздо большее.

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Алекс Роднянский и Ольга Кудиненко / © instagram.com/arodnyansky

Впрочем, пока больше подробностей об их романе неизвестно: ни сколько они вместе, ни как начались отношения. Сейчас Алекс и Ольга воздерживаются от комментариев, хотя, очевидно, и решили больше не скрывать свои чувства друг к другу.

Отметим, до этого Алекс Роднянский некоторое время находился в отношениях с Мишей Романовой. Однако артистка недавно заявила, что в начале 2025 года поставила точку в этих отношениях. Исполнительница шокировала причиной их разрыва.