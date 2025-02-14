Сын Роднянского раскрыл правду об экс-супруге из РФ и где живет его дочь во время войны

Сын известного кинопродюсера Александра Роднянского, бизнесмен Александр Роднянский-младший назвал причину развода с бывшей женой, российской актрисой Яниной Студилиной.

Пара была в браке в течение 14 лет и развелась в начале полномасштабного вторжения. И через несколько лет Роднянский-младший в интервью Олесе Бацман признался, что окончательно поставило точку в их отношениях. Как оказалось, кризис в романе бизнесмена и актрисы начался еще до начала войны. А именно, когда в 2020 году Александр хотел оставить дочь в Кембридже, а его избранница настаивала на будущем для девочки в РФ.

"Мы действительно расходились и раньше (до начала полномасштабного вторжения – прим. ред.). Мы долгое время жили вместе в Кембридже, Принстоне, где родилась моя дочь – это была семейная и стабильная жизнь. На тот момент я для своей дочери выбил место в лучших школах Кембриджа, просто потому, что я был там профессором. Мне казалось полным безумием ехать тогда в Россию. Но оказалось, что наши ценности разошлись", – рассказал бизнесмен.

Александр Роднянский и Янина Студилина / Фото: kino-teatr.ru

Тем не менее, актриса продолжает жить с их дочерью в государстве-агрессоре во время войны. Однако Александр добавил, что она не поддерживает вторжение России в Украину.

"Но и война расставила точки над "і". Когда все произошло (началось полномасштабное вторжение – прим. ред.) и экс-супруга решила, что она остается в России, я отреагировал очень эмоционально. Хотя там ее дом, работа, родители – какие-то свои объяснения. Тогда для меня все стало ясно. Хочу уточнить, что она не поддерживает режим. Не хочу говорить лишнего, потому что могут быть разные последствия", - объяснил Роднянский-младший.

Напомним, недавно Александр Роднянский-младший сообщил об освобождении от должности советника президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам и объяснил почему.

Читайте также: