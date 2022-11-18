Сын российской актрисы Яны Поплавской уехал готовиться к войне против украинцев в Чечне

Артистка заявила, что отправится на фронт вслед за детьми и мужем, если им придут повестки.

Российская актриса, ярая путинистка Яна Поплавская, известная ролью Красной Шапочки в одноименной советской ленте, заявила, что ее сын уехал готовиться к войне против украинцев.

Как сообщают росЗМП, артистка, поддерживающая убийства украинцев, также сказала, что если ее детям и мужу придут повестки, она также отправится на фронт.

По словам Поплавской, ее старший сын Клим находится в Чечне, где проходит военную подготовку. Он решил не ждать, пока его призовут, и самостоятельно выразил желание стать пушечным мясом на украинской земле.

Яна Поплавская с сыновьями

Поплавская уточнила, что Клим отправился в Гудермес в Российский Университет Спецназа. Впрочем, сыновья артистки в армии не служили, потому что были признаны "ограниченно пригодными". Однако, женщина не имеет ничего против того, чтобы ее сын умер за идеи кремлевского диктатора, если ему поступит повестка.

Сама же Поплавская брать в руки оружие не будет, мол, уйдет на фронт медсестрой.

Напомним, ранее путинист, российский актер Дмитрий Харатьян заявил, что отправит своего сына воевать против Украины, если того призовут. Сторонник диктатора Путина заявил, что не станет отмазывать единственного сына от армии.

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