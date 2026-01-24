Сын Шэрон Стоун женится на 22-летней украинке: что известно о романе и реакции звездной мамы

Шэрон Стоун, Роан Джозеф Бронштайн и Анна Евтушенко

Старший сын голливудской актрисы Шэрон Стоун — Роан Джозеф Бронштайн — объявил о помолвке с украинкой Анной Евтушенко.

Радостную новость возлюбленные сообщили в Instagram. Сын мировой знаменитости и 22-летняя Анна опубликовали романтические фотографии и не скрывали чувств на камеру — целовались и обнимались. А к милым фото украинка добавила лаконичную, но исчерпывающую подпись: «Мой жених». И тем самым парочка официально рассекретила отношения.

Роан Джозеф Бронштайн и Анна Евтушенко

После начала афиширования нового этапа в жизни пара поехала на совместный отдых во Вьетнам. Роан с возлюбленной-красавицей наслаждается местной культурой и делится фото из колоритных мест. Кроме того, трудно не заметить новую татуировку на шее 25-летнего юноши в форме поцелуя.

Роан Джозеф Бронштайн и Анна Евтушенко на отдыхе во Вьетнаме

К слову, о новом семейном статусе Роана и украинки инсайдеры сообщали еще в конце прошлого года. Близкое окружение Daily Mail рассекретило, что помолвка состоялась примерно за неделю до Нового года. Именно тогда в сторис парочка публиковала фото своих рук, где на безымянном пальце Анны виднелось кольцо с большим бриллиантом, а вокруг — конфеты популярного украинского производителя и лепестки роз.

В свою очередь источник рассекретил и реакцию самой Шэрон Стоун на помолвку сына с украинкой. Издание сообщает, что она любит будущую невестку-украинку и полностью разделяет счастье молодоженов: «Шэрон в восторге. Семья для нее — самое важное, и она хочет для своих детей только счастья».

Что известно о невесте-украинке Роана Джозефа Бронштайна и их романе

Анне Евтушенко, которой сделал предложение сын голливудской звезды, 22 года. Судя по соцсетям девушки, еще до полномасштабного вторжения она любила путешествовать. Весной 2022 года Анна четко выразила поддержку Украине и надежду на победу. А потом осталась жить за границей, в частности длительное время публиковала фото из Канады. Но теперь в ее профиле указано, что она поселилась в Лос-Анджелесе, США.

Анна Евтушенко

Сколько длятся отношения пары и как именно их свела судьба — неизвестно. Но первые комментарии Роана с намеком на любовь под публикациями Анны появились осенью прошлого года.

