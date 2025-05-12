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Сын Шварценеггера удивил, как похудел на 15 кило за два месяца благодаря отказу от одного продукта
Кристофер Шварценеггер, который страдал от лишнего веса, раскрыл подробности своего кардинального похудения.
Сын голливудского актера Арнольда Шварценеггера, который недавно ошеломил похудением, поделился подробностями своих трансформаций.
Путь к переменам Кристофер начал в 2019 году, когда жил в Австралии. Сын Шварценеггера почувствовал, что лишний вес мешает ему полноценно жить и заниматься повседневными делами, передает People. С тех пор прошло пять лет, и Кристофер действительно удивляет результатами похудений. Однако сам Шварценеггер-младший считает, что пока что не достиг своей цели и ему есть к чему стремиться.
"Это был большой процесс. Я начал в 2019 году, когда жил в Австралии. Я просто увидел, насколько мой вес мешает мне выполнять повседневные дела. Это не произошло за одну ночь, было много проб и ошибок. И даже сейчас я еще не чувствую, что достиг цели", - делится юноша.
Кстати, Кристофер также раскрыл, как благодаря отказу всего от одного продукта похудел за два месяца на 15 килограммов. В общем, сын Арнольда Шварценеггера во время Великого поста решил не есть хлеб. В конце концов, отказ от него принес Кристоферу минус 15 килограммов.
"Это было мое единственное правило. Я сказал: "Я не собираюсь нарушать Великий пост". И поэтому я похудел на 15 килограммов только благодаря этому", - удивил Кристофер.
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