Сын Шварценеггера удивил, как похудел на 15 кило за два месяца благодаря отказу от одного продукта

Кристофер Шварценеггер / © Getty Images

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Сын голливудского актера Арнольда Шварценеггера, который недавно ошеломил похудением, поделился подробностями своих трансформаций.

Путь к переменам Кристофер начал в 2019 году, когда жил в Австралии. Сын Шварценеггера почувствовал, что лишний вес мешает ему полноценно жить и заниматься повседневными делами, передает People. С тех пор прошло пять лет, и Кристофер действительно удивляет результатами похудений. Однако сам Шварценеггер-младший считает, что пока что не достиг своей цели и ему есть к чему стремиться.

"Это был большой процесс. Я начал в 2019 году, когда жил в Австралии. Я просто увидел, насколько мой вес мешает мне выполнять повседневные дела. Это не произошло за одну ночь, было много проб и ошибок. И даже сейчас я еще не чувствую, что достиг цели", - делится юноша.

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Кристофер Шварценеггер / © Getty Images

Кстати, Кристофер также раскрыл, как благодаря отказу всего от одного продукта похудел за два месяца на 15 килограммов. В общем, сын Арнольда Шварценеггера во время Великого поста решил не есть хлеб. В конце концов, отказ от него принес Кристоферу минус 15 килограммов.

"Это было мое единственное правило. Я сказал: "Я не собираюсь нарушать Великий пост". И поэтому я похудел на 15 килограммов только благодаря этому", - удивил Кристофер.

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