Сын скандального актера Михаила Ефремова выпал из окна в Москве и находится в критическом состоянии

Сын скандально известного российского актера Михаила Ефремова, актер Николай Ефремов выпал из третьего этажа своей квартиры в Москве.

Как передает ряд РосСМП, мужчину экстренно госпитализировали в больницу с переломом бедра и костей таза. От полученных травм у него открылось сильное кровотечение. Ему уже сделали несколько операций, чем спасли жизнь. Ефремову-младшему установили аппарат наружной фиксации бедра и эмболизацию артерии.

Состояние артиста оценивается как тяжелое. Есть риск, что он не выживет или останется человеком с ограниченными возможностями. Соседи Николая Ефремова рассказали, что у него есть проблемы с алкоголем и он состоит на учете у психиатра. Однако в больницу актер поступил без признаков алкогольного или наркотического опьянения.

Николай Ефремов

Отметим, что отец Николая Михаил Ефремов 8 июня 2020 совершил смертельное ДТП в Москве в состоянии алкогольного опьянения. На огромной скорости на своем внедорожнике артист врезался в водителя легкового автофургона. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

8 сентября 2020 года суд признал Михаила Ефремова виновным в совершении преступления. Артисту назначили наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Актер был взят под стражу в зале суда, а затем помещен в СИЗО в Москве.

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