Сын скандальной Таисии Повалий уехал в Испанию и просит о помощи с поиском работы

Денис с семьей находится в городе Торревьеха.

Сын опальной певицы Таисии Повалий Денис вместе с женой и маленьким сыном с началом полномасштабной войны РФ против Украины уехал в Испанию.

Денис Повалий с семьей находится в испанском городе Торревьеха, откуда написал пост о поиске работы.

Денис, который является музыкантом, рассказал, что может дистанционно записать музыку, или преподавать вокал онлайн на украинском, английском и русском языках:

"Друзья-музыканты, киевляне, как вы там? Движ есть какой-то или только концерты в поддержку Украины за границей? Возвращаться еще ж не рекомендуют, но и уезжать вроде тоже только с Востока советуют… Пытаюсь вот наладить работу дистанционно - благо ноутбук с плагинами и микрофон с парочкой инструментов захватил! В общем, если кому-то нужно что-то прописать (вокал, клавиши, бас, барабаны похожие на настоящие так, что не отличишь от живого барабанщика! Аккустику. Ну или вот могу попробовать расчехлить вас в музыкальном продакшне (для продвинутых). Еще преподал бы вашим деткам урок как не нужно заниматься музыкой в кубейсисе или гараж-бенде", — написал Повалий.

Между тем скандальная мама Дениса, певица Таисия Повалий ни разу не высказалась по поводу вторжения России на территорию Украины. Где она находится, тоже неизвестно. Впрочем, судя по тому, что Денис уехал в Испанию один, его мама находится в России.

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