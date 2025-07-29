Сын Софи Лорен женился на младшей на 20 лет фитнес-тренерше: какой была церемония в монастыре

Карло Понти-младший женился

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56-летний сын легендарной итальянской актрисы Софи Лорен — Карло Понти-младший — сыграл свадьбу.

Избранницей звезды стала 36-летняя фитнес-тренер из Грузии Мариам Шарманашвили. Пара вместе уже четыре года, а 26 июля официально сказала друг другу "да" на церемонии в старинном монастыре Самтавро в Мцхете — святыне, входящей в наследие ЮНЕСКО. Соответствующими фото молодожены поделились в Instagram.

Интересно, что ради венчания монастырь закрыли для туристов на 40 минут. Свадьба была сдержанной, но эмоционально глубокой. По словам источников, Карло даже перешел из католицизма в православие — ради возлюбленной, пишет baku.ws.

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Карло Понти-младший женился

Жена Карло Понти-младшего

Невеста появилась в платье цвета слоновой кости с длинными рукавами и классической фатой, а жених — в черном костюме с традиционной грузинской накидкой.

К слову, отношения пары начались со знакомства в соцсетях, что со временем и завершилось браком. На особом событии сама 90-летняя Софи Лорен отсутствовала, но, тем не менее, приняла невестку с теплотой, несмотря на значительную разницу в возрасте молодоженов. В то же время сообщается, что супруги сыграют еще одну свадьбу в Женеве, куда уже приедет и актриса.

Карло Понти-младший женился

Карло Понти-младший женился

У каждого из супругов есть дети от предыдущих браков. У Карло — двое детей от венгерской скрипачки Андреа Месарош, у Мариам — двое сыновей. Однако, как признаются знакомые пары, это только сблизило их.

Напомним, недавно дочь основателя Apple Стива Джобса вышла замуж за олимпийского чемпиона — какой была их тайная роскошная свадьба и кто из звезд пришел.

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