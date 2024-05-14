Сын Софии Ротару на свежем фото показал, как выглядит 76-летняя певица

Сын певицы Софии Ротару – Руслан Евдокименко – опубликовал свежее фото 76-летней мамы и показал, как она выглядит.

Снимком с артисткой Евдокименко поделился в своем Instagram. На фото София Ротару в халатике и солнцезащитных очках сидела на диване.

Снимком с матерью Руслан Евдокименко поделился не просто так. Таким образом, он поздравил ее с праздником День матери, который в Украине празднуют во второе воскресенье мая. В этом году празднование выпало на 12 мая.

София Ротару / Фото: instagram.com/ruslan_yevdokymenko

Отметим, что София Ротару и ее семья являются редкими гостями в социальных сетях. С начала полномасштабной войны они не появляются на публике и вообще ничего не рассказывают о своей жизни. Тем не менее, семья Ротару не забывает о праздниках и обязательно поздравляет друг друга. Сама же певица всегда реагирует на важные для Украины даты и делает посты с поддержкой пострадавших, когда Россия наносит масштабные ракетные обстрелы.

Кстати, когда было "Евровидение-2024" София Ротару поддерживала alyona alyona и Jerry Heil, которые боролись за победу с песней Teresa & Maria. Артистка реагировала на их выступление в финале конкурса.

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