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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
322
Время на прочтение
2 мин

Сын Софии Ротару публично обратился к маме и показал ее счастливое фото

Руслан Евдокименко поздравил самого родного человека с праздником.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
София Ротару с сыном

София Ротару с сыном / © instagram.com/sofiarotaru.official

Сын певицы Софии РотаруРуслан Евдокименко – впервые за долгое время вышел на связь в День матери.

Так, по случаю праздника сын звезды опубликовал сторис в Instagram и посвятил ее свои маме. Руслан показал архивное фото Софии Михайловны с одного из ее концертов, где она счастливо собирает и позирует с цветами. На фотографии мужчина поздравил всех с Днем матери, в том числе и артистку.

Сын Софии Ротару поздравил ее с Днем матери

Сын Софии Ротару поздравил ее с Днем матери

В то же время дети Евдокименко, внуки Ротару, посвятили сторис в фотоблоге своей маме Светлане. Соня Евдокименко показала фото самого родного человека и призналась, что каждый день он благодарит за такую маму. А вот другой внук певицы Анатолий Евдокименко опубликовал архивное фото в маминых объятиях и назвал Светлану "лучшей мамой в мире".

Светлана Евдокименко

Светлана Евдокименко

Внук Софии Ротару с мамой

Внук Софии Ротару с мамой

В свою очередь, невестка Ротару уже отреагировала на теплые поздравления от детей. В сторис она показала фото Сони и Анатолия, отметив, что "счастлива быть их мамой".

Внуки Софии Ротару

Внуки Софии Ротару

Отметим, где сейчас находится семья – неизвестно. Однако Соня Евдокименко призналась, что праздничный обед она провела в одном из итальянских ресторанов на побережье.

Напомним, что недавно украинские звезды также поздравляли мам с Днем матери. Денисенко, Козловский, Ребрик и другие показали самых родных и выразили им благодарность.

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Дата публикации
Количество просмотров
322
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