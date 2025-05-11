Сын Софии Ротару публично обратился к маме и показал ее счастливое фото

София Ротару с сыном / © instagram.com/sofiarotaru.official

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Сын певицы Софии Ротару – Руслан Евдокименко – впервые за долгое время вышел на связь в День матери.

Так, по случаю праздника сын звезды опубликовал сторис в Instagram и посвятил ее свои маме. Руслан показал архивное фото Софии Михайловны с одного из ее концертов, где она счастливо собирает и позирует с цветами. На фотографии мужчина поздравил всех с Днем матери, в том числе и артистку.

Сын Софии Ротару поздравил ее с Днем матери

В то же время дети Евдокименко, внуки Ротару, посвятили сторис в фотоблоге своей маме Светлане. Соня Евдокименко показала фото самого родного человека и призналась, что каждый день он благодарит за такую маму. А вот другой внук певицы Анатолий Евдокименко опубликовал архивное фото в маминых объятиях и назвал Светлану "лучшей мамой в мире".

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Светлана Евдокименко

Внук Софии Ротару с мамой

В свою очередь, невестка Ротару уже отреагировала на теплые поздравления от детей. В сторис она показала фото Сони и Анатолия, отметив, что "счастлива быть их мамой".

Внуки Софии Ротару

Отметим, где сейчас находится семья – неизвестно. Однако Соня Евдокименко призналась, что праздничный обед она провела в одном из итальянских ресторанов на побережье.

Напомним, что недавно украинские звезды также поздравляли мам с Днем матери. Денисенко, Козловский, Ребрик и другие показали самых родных и выразили им благодарность.