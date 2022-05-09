Сын Таисии Повалий отреагировал на ее циничное выступление на Дне победы в РФ

Сын Таисии Повалий отреагировал на ее циничное выступление на Дне победы в РФ

Когда в Украине идет война, певица Таисия Повалий решила развлекать россиян на концерте ко Дню победы. Более того, она еще и исполнила украинскую композицию — "Пісня про рушник".

Реакция от украинских знаменитостей не заставила себя долго ждать. Они гневно отреагировали на это в своих фотоблогах.

Впрочем, и сын Повалий Денис прокомментировал мамино выступление. Он открестился, что не имеет к этому никакого отношения и не отвечает за ее действия.

"Не надо о маме сюда, ладно? Это совсем отдельная ее история, и я не имею к ней отношения", — написал в своем фотоблоге Денис.

Денис Повалий / instagram.com/bro.ducer

Также сын Повалий высказался о войне. Он отметил, что не знает, какое его ждет будущее.

"Сейчас война... А что дальше? Вроде бы в душе поубавилось беспокойства (боролся с собой как мог), а будущее все равно затуманено, настроение — протереть бдительный плинтус. Как-то разрулится, пишете вы на своих страницах с улыбками... Что ж, верю в людей до последнего. Мира нам!" – написал Денис.

Напомним, между тем певица Таисия Повалий ни разу не высказалась по поводу вторжения России на территорию Украины. А сам Денис вместе с женой и маленьким сыном с начала полномасштабной войны РФ против Украины уехал в Испанию.

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