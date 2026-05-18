Сын Таисии Повалий порвал отношения с матерью-путинисткой: певица сделала циничное заявление

Таисия Повалий с сыном

Певица Таисия Повалий, которая предала Украину ради российского паспорта и карьеры в стране-агрессоре, впервые откровенно заговорила о фактическом разрыве с единственным сыном Денисом.

Похоже, мужчина, который ранее поддерживал пророссийскую мать, таки изменил политические взгляды. После того, как певица непрерывно подыгрывает кремлевской пропаганде, Денис прекратил с ней общаться. В интервью одному из российских проектов одиозная артистка пожаловалась, что серьезные конфликты с сыном начались еще после Революции Достоинства 2014 года. Тогда Денис учился в Институте международных отношений в Киеве и, по словам Повалий, имел четкую проукраинскую позицию, что еще тогда раздражало ее.

«Все его друзья были „оранжевые“. Дома у нас были серьезные выяснения отношений», — пожаловалась Повалий, фактически повторяя типичные нарративы российской пропаганды об украинцах.

Таисия Повалий с сыном / © instagram.com/denis.povaliy

Сейчас Денис живет в Европе вместе с женой и пятилетним сыном Демьяном. По словам певицы, сын ограничил себя в общении с ней и только поздравляет ее с днем рождения короткими сообщениями. Также предательница призналась, что не поддерживает связь и с невесткой. Сейчас же она пытается создать образ «переосмысленного» человека, который не обращает внимания на то, что Украина ежедневно страдает от российских ракет и обстрелов.

«Сейчас мы не имеем связи с ним. Денис поздравляет меня с днем рождения и очень коротко пишет: „С днем рождения, мам“. Я в этот момент вспоминаю бабушек, которые отпускали сыновей в дальние края, чтобы они там создавали семьи. Когда еще жила в Украине, то многое позволяла себе, были статус, звания. Я требовала особого поведения и во многих вещах не имела права. Сейчас я уже совсем другая», — выдала артистка.

