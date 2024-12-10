Сын Таисии Повалий публично назвал маму "предательницей" после того, как недавно поддержал ее

Денис оригинально поздравил родного человека с праздником.
Сегодня, 10 декабря, певица Таисия Повалий отмечает юбилей.
В честь 60-летия пророссийской звезды к ней обратился ее сын Денис Повалий. Так, в своем фотоблоге он разместил архивные кадры, где еще совсем молодая именинница выступает на сцене. Между тем, в подписи к фото Денис оставил неоднозначное поздравление с иронией.
"Поздравляю с юбилеем трижды предательницу", — с юмором написал звездный сын.
Как известно, недавно после того, как украинские власти конфисковали имущество у Таисии Повалий за ее пророссийские взгляды, в ее защиту неожиданно стал Денис. Сын исполнительницы сделал заявление, в котором возмутился враждебной реакцией украинцев по отношению к его матери.
В частности, Денис Повалий выразил определенную обеспокоенность за имущество мамы в Украине, говоря, что там уже живут другие люди, которые не разделяют позицию звезды. И даже назвал такие методы наказания артистки "советскими". В то же время он ни словом не упомянул про поддержку Повалий террористического режима и изменение ее гражданства на российское.
Напомним, Таисия Повалий поддерживает развязанную Россией войну и регулярно подыгрывает вражеским нарративам. Поэтому против нее ввели санкции. А потом и вовсе конфисковали ее недвижимость, авто в Украине и запретили петь некоторые песни из своего репертуара из-за авторского права.
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