Сын Таисии Повалий резко отреагировал на конфискацию имущества у певицы: "Против чего воюем?"

Сын Таисии Повалий прокомментировал конфискацию имущества у скандальной певицы, которая поддерживает войну в Украине.

Денис Повалий возмутился решением Высшего антикоррупционного суда. Сын скандальной исполнительницы считает, что "нельзя за позицию конфисковывать имущество, хоть она и вызывает негодование". Правда, он упустил, что Повалий публично поддерживает захват Украины страной-террористом и убийства украинцев. Также Повалий, который находится в Европе, добавил, что в конфискованном доме вообще-то живут другие люди, которые не разделяют позицию скандальной певицы.

На этом возмущения Дениса не закончились. Он сравнил решение суда по конфискации имущества с "советскими методами" и добавил, что "не за тех коррупционеров взялись".

Сын Таисии Повалий прокомментировал конфискацию у нее имущества

"У нас есть пять дней, чтобы подать апелляцию. Это такой намек, чтобы все сидели и молчали? Неужели только за позицию человека могут лишить всего? Понимаю, что она вызывает возмущение у многих, но, во-первых, ее не разделяют все жители дома, который собрались "отжать", во-вторых, может, немного не там ищут настоящих коррупционеров? И как можно одновременно бороться с советской символикой и действовать такими совковыми методами? Против чего тогда воюем? У меня только вопросы и никакого ответа...", — возмутился Повалий

Отметим, Таисия Повалий поддерживает войну в Украине и захватническую политику путина. За это артистка поплатилась еще осенью 2022 года, когда против нее ввели санкции. Уже в этом году СБУ объявила предательнице подозрение, а уже 22 октября у Повалий конфисковали имущество в Украине, элитное авто и права на песни.

Что касается сына скандальной певицы – то он находится в Европе. Сначала Денис открещивался от позиции скандальной мамы и заявлял, что не разделяет ее. Однако впоследствии начал выдавать бред о войне в Украине и оправдывать оккупантов.

У Повалий конфисковали люксовое авто и квартиру

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