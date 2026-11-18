Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol

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Сын украинской певицы Тины Кароль — Вениамин — 18 ноября отмечает день рождения — юноше исполнилось 18 лет.

Накануне совершеннолетия артистка рассказывала, что обязательно поедет в Великобританию к имениннику, несмотря на его насыщенный учебный график. К тому же в декабре Вениамин и сам должен приехать на Родину. Поэтому семья рассчитывает провести вместе хотя бы часть праздничного периода.

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«Он приедет в декабре, а я — к нему поздравлять, обязательно. Предстоит выкроить время в учебе. Дети находятся в кампусе и есть только экстраслучаи (когда их можно наведать — прим. ред.)», — поделилась Тина в комментарии «ЖВЛ».

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Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol

Отметим, Вениамин родился в браке Кароль с продюсером Евгением Огиром. К сожалению, в 2013 году мужчина умер от онкологического заболевания. После страшной потери певица решила отправить сына на обучение за границу, чтобы он мог не только получить образование, но и стал самостоятельнее без сожаления к нему со стороны других.

С тех пор значительная часть жизни парня связана с Великобританией. Сейчас он учится в Лондоне, в приватной школе-пансионате. В старших классах Вениамин уже определился с интересующими его направлениями: политологией, экономикой и бизнесом.

Кроме обучения, сын артистки уделяет внимание творчеству. По словам Кароль, у парня есть способности к танцам и он увлекается украинской культурой. В частности, овладевает гопаком и уже выходил с этим танцем на сцену в составе коллектива. Более того, юноша участвовал в соревнованиях в Великобритании, где его команда завоевала первенство.

Несмотря на насыщенную и активную жизнь, Вениамин пока не торопится с романтическими отношениями. Ранее Тина Кароль рассказывала, что у сына пока нет пары. В то же время певица с теплотой говорит о его взрослении и радуется возможности видеться с ним во время приездов в Украину.

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Напомним, недавно сын Потапа показал свою жизнь за границей — где учится Андрей и как проводит время в компании сверстников.

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