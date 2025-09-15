ТСН в социальных сетях

Сын Василия Зинкевича признался, как вступил в ряды ВСУ и почему скрывал это от отца

Военнослужащий прошел путь от рекрутингового центра до боевых позиций.

Василий Зинкевич с сыном

Василий Зинкевич с сыном / © president.gov.ua

Сын известного украинского певца Василия Зинкевича — Василий-младший — поделился своим опытом службе в ВСУ.

Василий обратился в рекрутинговый центр еще в 2024 году, шутя, что "купился на рекламу". На самом деле его мотивировали высокий уровень подготовки и возможность непосредственного контакта с врагом. Он заявил, что не хотел "отсиживаться" в тылу, зато сразу шел в бой.

"Мне нравилось, что в этой бригаде гарантированно будет контакт с врагом, потому что не хотел отсиживаться на тыловых позициях", — отметил Василий в интервью hromadske.

По словам парня, подготовка включала физические упражнения, работу с оружием, топографию, домедицинскую помощь и занятия по истории украинского сопротивления. После успешного прохождения тестовой недели он получил сертификат и направление на мобилизацию.

Василий Зинкевич с сыном / © president.gov.ua

Василий Зинкевич с сыном / © president.gov.ua

Интересно, что отец узнал о службе сына лишь частично и случайно. По словам Василия-младшего, в ТЦК он узнал, что давно должен был обновить учетные данные, о чем раньше не задумывался. Свою мобилизацию и переход в боевую часть Василий решил не афишировать, чтобы не волновать семью.

"Когда я решил служить, понимал, что будет кровь, пот, грязь и тяжелая мужская работа. Была ответственность, и иногда упрекал себя, что не пошел в армию раньше", — рассказал боец.

Напомним, недавно сын Василия Зинкевича приехал на "Национальную легенду Украины" прямо с фронта. Его мощная речь тронула президента и весь зал торжественного события.

