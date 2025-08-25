ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
5317
Время на прочтение
1 мин

Сын Василия Зинкевича растрогал президента и зал "Национальной легенды Украины" сильной речью

Сын артиста приехал на торжество прямо с фронта.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Василий Зинкевич со старшим сыном

Василий Зинкевич со старшим сыном / © president.gov.ua

Старший сын украинского певца Василия Зинкевича — Василий-младший — посетил концертную церемонию "Национальная легенда Украины" и произнес речь.

Василий-младший очень редко появляется на публике, ведь он — военный Третьей отдельной штурмовой бригады. Сын певца приехал прямо с фронта, чтобы поздравить отца. Его выступление стало кульминацией вечера, как пишет Oboz.ua.

"Слава Украине!» Еще вчера я сидел под Андреевкой в окопе, который выкопал сам за 20 дней. Уверяем, все более-менее налаживается. Мы дальше отвоюем свои территории, поэтому Харьковщина будет нашей. Мы ее не отдадим!" — сказал он.

Василий Зинкевич со старшим сыном / © president.gov.ua

Василий Зинкевич со старшим сыном / © president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский аплодировал стоя вместе со всеми присутствующими.

Перед этим младший сын артиста, Богдан, поблагодарил за награду и пригласил брата на сцену. Слова военнослужащего придали мероприятию особую значимость, соединив праздничность с напоминанием о реалиях войны.

Сам Василий Зинкевич появился на торжестве в черном костюме с блестками, красным кушаком и широкой улыбкой.

Напомним, недавно сыновья Зинкевича впервые за долгое время появились на публике. Дети поддержали отца на важном событии.

Дата публикации
Количество просмотров
5317
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie