Сын Василия Зинкевича растрогал президента и зал "Национальной легенды Украины" сильной речью

Василий Зинкевич со старшим сыном / © president.gov.ua

Реклама

Старший сын украинского певца Василия Зинкевича — Василий-младший — посетил концертную церемонию "Национальная легенда Украины" и произнес речь.

Василий-младший очень редко появляется на публике, ведь он — военный Третьей отдельной штурмовой бригады. Сын певца приехал прямо с фронта, чтобы поздравить отца. Его выступление стало кульминацией вечера, как пишет Oboz.ua.

"Слава Украине!» Еще вчера я сидел под Андреевкой в окопе, который выкопал сам за 20 дней. Уверяем, все более-менее налаживается. Мы дальше отвоюем свои территории, поэтому Харьковщина будет нашей. Мы ее не отдадим!" — сказал он.

Реклама

Василий Зинкевич со старшим сыном / © president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский аплодировал стоя вместе со всеми присутствующими.

Перед этим младший сын артиста, Богдан, поблагодарил за награду и пригласил брата на сцену. Слова военнослужащего придали мероприятию особую значимость, соединив праздничность с напоминанием о реалиях войны.

Сам Василий Зинкевич появился на торжестве в черном костюме с блестками, красным кушаком и широкой улыбкой.

Напомним, недавно сыновья Зинкевича впервые за долгое время появились на публике. Дети поддержали отца на важном событии.