Сын Василия Зинкевича выступил с заявлением о своей фамилии и жизни в тени знаменитого отца

Богдан и Василий Зинкевичи

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Сын известного украинского певца Василия Зинкевича звукорежиссер Богдан Зинкевич откровенно объяснил, почему не хочет, чтобы его воспринимали исключительно через призму фамилии легендарного отца.

Богдан Зинкевич уже много лет строит собственную профессиональную карьеру в сфере звукорежиссуры. Он признается, что гордится своим знаменитым отцом, но в то же время стремится, чтобы его работу оценивали отдельно от фамилии. В частности, он присоединился к работе над фильмом «Поезд „Червона рута“» в качестве специалиста. При этом Богдан не вмешивался в профессиональное общение Василия Зинкевича с Юрием Горбуновым. По его словам, возможные консультации и договоренности между ними остаются их личным делом.

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«Не воспринимайте это как неуважение, но всю жизнь меня так или иначе воспринимают как сына Василия Зинкевича. Да, это мой отец, и я им очень горжусь. Но в то же время я уже много лет работаю по профессии, у меня есть собственный опыт и свой путь. Поэтому для меня важно, чтобы в этом проекте меня воспринимали прежде всего как звукорежиссера», — поделился он в интервью OBOZ.UA.

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Богдан подчеркнул, что сознательно не пытался использовать славу отца для собственного продвижения. В своё время он сам поступал в театральный институт и хотел приобретать профессиональный опыт без посторонней поддержки. Именно поэтому участие в работе над фильмом для него имеет прежде всего профессиональное, а не семейное значение.

«Я пришел на съемки этого фильма не просто как сын известного артиста, а как профессионал. В своё время я сам поступал в театральный институт. Не просил отца помогать мне, не пользовался его именем, чтобы пробиться. Мне было важно самому пройти этот путь», — признаётся Богдан.

В то же время сын артиста признается, что с годами стал замечать интересную перемену. Если для старшего поколения фамилия Зинкевич сразу ассоциируется с одним из самых известных украинских исполнителей, то молодежь все чаще может не знать этой страницы истории украинской эстрады.

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