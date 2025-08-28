Сын Славы Демина / © скриншот с видео

Сын украинского телеведущего Славы Демина — 15-летний Влад — категорически отказался от общения со своей бабушкой — матерью шоумена.

О непростых семейных отношениях они откровенно рассказали в совместном интервью. Слава отметил, что не вмешивался в выбор сына и позволял ему самостоятельно решать, поддерживать ли контакт с бабушкой. В то же время, ведущий также говорил своей маме чаще общаться с внуком и больше интересоваться его жизнью.

"Я всегда говорил: если хочешь — общайся, я не буду препятствовать. И ей также говорил: пожалуйста, звони, говори с внуком. И она время от времени это делала", — объяснил он.

Однако подросток сам принял решение оборвать связи. По его словам, бабушка делала плохо отцу, а тот, кто делает плохо его близким — сразу же попадают в "черный список".

"Она тебе делала плохо. Кто делает моим родителям, моим друзьям, мне плохо — те идут лесом", — заявил Влад.

Парень уточнил, что до поры до времени еще общался с бабушкой, однако когда узнал о негативном опыте отца с ней, решил этого больше не делать. Сын Демина рассказал, что она совершала моральное и физическое насилие над его отцом.

Слава Демин / © instagram.com/slavademin_official

Слава Демин не поддерживает отношений с мамой с 2016 года. Несмотря на то, что она живет в Испании, женщина откровенно разделяет политику Владимира Путина и посещает митинги в поддержку войны.

Ведущий неоднократно рассказывал, что в детстве подвергался от матери физическим наказаниям, а также столкнулся с ее деспотичным характером и запретами заниматься тем, что ему нравилось.

Жесткие конфликты и несовместимость во взглядах привели к полному разрыву отношений. Демин отмечал, что простил маму, однако не испытывает потребности восстанавливать с ней контакт.

Напомним, недавно Слава Демин поссорился с женой Владимира Остапчука. Он пожаловался, что Остапчук заблокировал его в Сети.