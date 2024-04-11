Сын Виктории Бекхэм нежно поздравил жену с годовщиной брака и показал их свадебные фото

Пара уже два года живет в статусе супругов.

Старший сын знаменитых супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов сообщил о важном празднике в его семье.

25-летний Бруклин празднует годовщину свадьбы со своей 29-летней женой, американской актрисой Николой Пельтц. Влюбленные уже два года живут в официальном браке.

По случаю праздничной даты Бруклин посвятил возлюбленной трогательный пост в Instagram. Старший сын Бекхэмов отметил, что Никола – идеальная жена, и он очень сильно ее любит.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

"С годовщиной, мой абсолютный ангел. Ты — мое масло для моего тоста. Целую, люблю тебя, всегда моя девочка", — обратился Бруклин к жене.

Бекхэм также опубликовал их архивные свадебные черно-белые фотографии. На снимках Никола предстает в коротеньком белом платье с длинной фатой, а рядом с ней позирует в светлом наряде Бруклин.

Кстати, к поздравлениям также присоединилась Виктория Бекхэм. В комментариях под постом она написала, что любит их обоих.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Отметим, что Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц в январе 2020 года подтвердили свои отношения. Уже в июле того же года они объявили о помолвке. Влюбленные сыграли свадьбу 9 апреля 2022 года в штате Флорида.

Напомним, недавно украинская актриса Наталка Денисенко праздновала годовщину брака с мужем Андреем Фединчиком. По случаю праздника артистка показала фото из их тайной свадьбы на Мальдивах.

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