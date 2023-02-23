Сын Виктории Бекхэм ошеломил новым тату, набив на полруки портрет жены

У Бруклина уже есть более 20 татуировок, которые посвящены его возлюбленной.

Сын знаменитых супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов – Бруклин – сделал новое тату на теле, которое посвятил своей жене, актрисе Николе Пельтц.

В частности, парень решил изрядно удивить возлюбленную, ведь набил на пол руки ее портрет. Теперь на теле Бруклина есть более 20 татуировок, которые он посвятил жене.

Зато жена теперь всегда рядом с ним

"Я наполовину забит татуировками, посвященными ей. Тату вызывают зависимость, особенно когда ты любишь кого-то, о ком хочешь повсюду рассказывать", – поделился сын Бекхэмов в разговоре с изданием E! News.

Отметим, у 23-летнего Бруклина Бекхэма много татуировок, которые он посвятил жене. В частности, на его руке уже есть надпись на пол руки, где он признается в любви жене. Также у парня на шее набита надпись "Никола" и изображены ее глаза. А на запястье Бруклина — имя умершей бабушки Пельтц, которую девушка невероятно любила.

Похоже, Бруклин последовал примеру своего знаменитого отца, ведь у Дэвида есть немало татуировок на теле, посвященных Виктории Бекхэм.

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