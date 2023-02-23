Сын Виктории Бекхэм ошеломил новым тату, набив на полруки портрет жены

У Бруклина уже есть более 20 татуировок, которые посвящены его возлюбленной.
Сын знаменитых супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов – Бруклин – сделал новое тату на теле, которое посвятил своей жене, актрисе Николе Пельтц.
В частности, парень решил изрядно удивить возлюбленную, ведь набил на пол руки ее портрет. Теперь на теле Бруклина есть более 20 татуировок, которые он посвятил жене.
"Я наполовину забит татуировками, посвященными ей. Тату вызывают зависимость, особенно когда ты любишь кого-то, о ком хочешь повсюду рассказывать", – поделился сын Бекхэмов в разговоре с изданием E! News.
Отметим, у 23-летнего Бруклина Бекхэма много татуировок, которые он посвятил жене. В частности, на его руке уже есть надпись на пол руки, где он признается в любви жене. Также у парня на шее набита надпись "Никола" и изображены ее глаза. А на запястье Бруклина — имя умершей бабушки Пельтц, которую девушка невероятно любила.
Похоже, Бруклин последовал примеру своего знаменитого отца, ведь у Дэвида есть немало татуировок на теле, посвященных Виктории Бекхэм.
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