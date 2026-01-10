Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов заблокировал родителей и общается с ними только через адвокатов

Дэвид и Виктория Бекхэм и их сын Бруклин с женой / © Associated Press

Реклама

Старший сын знаменитых супругов футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории заблокировал своих родителей в соцсетях.

Семейный конфликт набирает обороты. Уже почти год старший сын Бекхэмов не общается с родителями, братьями и сестрой. Однако они продолжали следить друг за другом в Instagram, а родные оставляли лайки под постами Бруклина. Однако в период рождественских праздников сын Бекхэмов неожиданно заблокировал родителей и братьев. Как пишет Daily Mail, таким образом Бруклин якобы добивается того, чтобы его оставили в покое.

Более того, отношения в семье обострились настолько, что старший сын Бекхэмов направил родителям официальное письмо, где якобы просит их связываться с ним через адвокатов. Как сообщается, такое решение Бруклин принял после ряда статей, где со ссылкой на инсайдеров утверждалось, что причиной семейного конфликта стала его жена - американская актриса Никола Пельтц. Мол, именно она принимает решения, манипулирует и выступает против общения мужа с родителями.

Реклама

Дэвид и Виктория Бекхэм с сыном Бруклином / © Associated Press

Отметим, весной 2025 года стало известно, что в семье Бекхэмов серьезные проблемы. Бруклин прекратил общаться с родителями. Это стало понятно из его поведения в соцсетях. В частности, он прекратил появляться на семейных фото, не поздравил отца с юбилеем и получением титула рыцаря. Более того, Бруклин сыграл с Николой повторную свадьбу, куда не позвал семью.

Поговаривают, что конфликт назревал давно. В частности, еще во время свадьбы Бруклина Бекхэма с Николой Пельтц возник скандал между его мамой и женой. Считалось, что американская актриса пойдет под венец в платье, которое создаст бренд Виктории. Однако Пельтц была в образе от Valentino. Тогда Никола призналась, что именно Виктория незадолго до свадьбы сообщила, что не сможет выполнить заказ по пошиву свадебного платья.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press

Кроме того, на самой свадьбе пел друг Бекхэмов - артист Марк Энтони. В этот момент молодожены должны были исполнить первый танец. Однако Энтони перед выступлением попросил подойти к нему "самую красивую женщину в зале" Викторию. Наконец, именно она танцевала с Бруклином. Поговаривали, что дизайнер подговорила своего приятеля так поступить.

Напомним, недавно певица Екатерина Бужинская поскандалила с артистом Михаилом Грицканом. Исполнительница разорвала их сотрудничество и назвала его непорядочным.