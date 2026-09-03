Сын Виталия Кличко показал редкое фото с родной сестрой за границей: как выглядят дети мэра Киева

Виталий Кличко / © Сайт Виталия Кличко

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Младший сын мэра Киева Виталия Кличко — баскетболист Максим — показал редкое фото с родной сестрой Елизаветой-Викторией.

У политика трое детей. Они родились в браке Виталия Кличко с певицей Наталией Егоровой. Сыновья и дочь мэра Киева ведут довольно закрытый образ жизни и редко делятся своими фото. Однако в сети иногда появляются их свежие снимки.

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К слову, младший сын Виталия Кличко показался со старшей сестрой в Instagram-stories. Кадр был сделан за границей. Очевидно, они тогда довольно увлекательно проводили время вместе и прогуливались по парку аттракционов. Елизавета-Виктория не ушла оттуда с пустыми руками. Она получила презент в виде мягкой игрушки.

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«Скучаю по тебе», — обратился к сестре Максим.

Младший сын и дочь Виталия Кличко

Отметим, Виталий Кличко с 1996-го по 2022 год прожил в браке с певицей Наталией Егоровой. У бывших супругов есть трое общих детей — 26-летний Егор-Даниэль, 23-летняя Елизавета-Виктория и 21-летний Максим.

Напомним, недавно ведущий Александр Педан восхитил фото с двумя детьми. Шоумен показал, как с женой и дочерью отводил сына 1 сентября в школу.

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