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Сын Виталия Кличко показал редкое фото с родной сестрой за границей: как выглядят дети мэра Киева
Дети Виталия Кличко избегают публичности. Однако иногда в Сети появляются их редкие фотографии.
Младший сын мэра Киева Виталия Кличко — баскетболист Максим — показал редкое фото с родной сестрой Елизаветой-Викторией.
У политика трое детей. Они родились в браке Виталия Кличко с певицей Наталией Егоровой. Сыновья и дочь мэра Киева ведут довольно закрытый образ жизни и редко делятся своими фото. Однако в сети иногда появляются их свежие снимки.
К слову, младший сын Виталия Кличко показался со старшей сестрой в Instagram-stories. Кадр был сделан за границей. Очевидно, они тогда довольно увлекательно проводили время вместе и прогуливались по парку аттракционов. Елизавета-Виктория не ушла оттуда с пустыми руками. Она получила презент в виде мягкой игрушки.
«Скучаю по тебе», — обратился к сестре Максим.
Отметим, Виталий Кличко с 1996-го по 2022 год прожил в браке с певицей Наталией Егоровой. У бывших супругов есть трое общих детей — 26-летний Егор-Даниэль, 23-летняя Елизавета-Виктория и 21-летний Максим.
Напомним, недавно ведущий Александр Педан восхитил фото с двумя детьми. Шоумен показал, как с женой и дочерью отводил сына 1 сентября в школу.