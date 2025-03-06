Сын Виталия Кличко раскрыл, какие у него отношения с отцом и как он реагирует на его спортивную карьеру

Младший сын мэра Киева Виталия Кличко рассказал об отношениях с отцом и о его реакции на спортивную карьеру.

19-летний Максим профессионально занимается баскетболом. Недавно он начал играть в сборной Украины. В интервью, опубликованном на сайте ФБУ, сын Кличко признался, что, конечно, его сравнивают с известным отцом. Спортивные достижения мэра Киева были ошеломительные. Максим говорит, что надеется, что тоже достигнет карьерных высот. Сейчас же баскетболист делится, что параллели с известным отцом служат для него мотивацией еще более упорно работать. Как добавляет Максим, дебют в сборной доказал, что у него действительно это получается и что он играет не из-за известной фамилии.

"Я очень рад, что меня сравнивают с отцом в контексте спорта — это большой аванс для меня, ведь я еще не на том уровне. Но надеюсь, что в будущем смогу представлять Украину на том уровне, на котором это делал он. Конечно, я вижу все эти заголовки, все эти параллели и сравнения, но я пытаюсь сконцентрироваться на своей игре. А эти параллели с отцом для меня — это мотивация, и я рад, что смог доказать, что умею играть и что я в сборной не из-за фамилии", - поделился юноша.

Максим Кличко/Фото: instagram.com/maximklitschko1

Сын Виталия Кличко также поделился, что у него отличные отношения с отцом. По словам Максима, папа смотрит каждый его матч. Баскетболист даже может посоветоваться с отцом о разных травмах и поделиться опытом. Максим признается, что ему повезло, что в семье есть великий спортсмен, и даже не один. Как отметил баскетболист, дядя Владимир тоже очень им гордится.

"Он смотрит каждый мой матч. Он просматривал все наши матчи на чемпионате Европы U-20 и видел нашу игру против Португалии. Всегда меня поддерживает, и я очень рад, что у меня великий спортсмен в семье… Даже два таких спортсмена, которые могут мне подсказать много вещей, в том числе относительно травм, и поделиться своим опытом. После моего дебюта они сказали, что гордятся мной и чтобы я продолжал в том же духе. Так что мой дядя Владимир тоже следит за моей карьерой и дает много советов", - добавил Максим.

Напомним, в конце февраля сын Виталия Кличко присоединился к сборной Украины по баскетболу. Он дебютировал в матче против Португалии. Украинцы тогда победили соперника.

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