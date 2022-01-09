Сын Влада Ямы сбрил ему бороду: как выглядит хореограф и реакция его жены

Артист сменил имидж.
Украинский хореограф, главный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма удивил сменой имиджа.
Так, знаменитость во время отдыха в Майами с семьей решил сбрить бороду. А помог ему в этом сын Леон. В Instagram-stories звезда показал, как сосредоточенный мальчик усердно старается с бритвой в руках.
Яма завершил перевоплощение сам, оставив усы и маленькую бородку.
Артист также показал реакцию своей супруги Лилианы.
"Я извиняюсь, а вы Влада не видели? Мужчина, что вы здесь делаете? Что это за дорожка?" – прокомментировала ошеломленная она.
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