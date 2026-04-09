Сын Вячеслава Довженко удивил суммой своих гонораров в кино

Иван Довженко

Популярный украинский актер Иван Довженко, сын Вячеслава Довженко, откровенно заговорил о своих заработках и первых гонорарах в кино и театре.

Звезда только набирает обороты в профессии, но уже активно работает в киноиндустрии. Несмотря на заметные роли, его финансовая ситуация пока далека от громких гонораров. Актер признается: доходы нестабильны и напрямую зависят от проектов. Иногда месяц может быть более удачным, иногда — скромнее. В то же время он не скрывает реальных цифр.

«У меня обычная зарплата актера. Это меньше 20 000 гривен. А иногда бывает, что и больше 20 000 гривен. Это как получится. Смотря, что за проект или что за спектакль», — поделился Иван в проекте «Ранок у великому місті».

При этом актер с теплом вспоминает свои первые шаги в индустрии. По его словам, тогда даже небольшие выплаты казались серьезным достижением. Именно этот период стал для него важной точкой отсчета — моментом, когда появилось ощущение, что он на правильном пути.

«Мой первый проект стоил 4 000 за один съемочный день. И я был, честно, очень счастлив», — вспомнил артист.

Карьера Ивана Довженко только формируется, но он уже имеет опыт работы в известных лентах и постепенно закрепляется в профессии. Впереди — новые роли и, вероятно, другие финансовые масштабы.

