Сын Яремчука прокомментировал отсутствие в фильме об отце первой семьи певца – его матери и брате

Назарий Яремчук-младший говорит, что он общался с режиссером и был уверен, что их тоже пригласят на съемки.

В августе мир увидел документальный фильм о легендарном певце Назарии Яремчуке – "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Однако немало кому пришло в голову, почему в картине не было первой семьи артиста – бывшей жены Елены и сыновей.

Назарий Яремчук-младший в интервью Oboz.ua говорит, что тоже этому удивился. По его словам, в документальном фильме должны быть их с братом интервью. В частности, они встречались с режиссером фильма в 2021 году, обсуждали концепцию и даже советовали, с кем можно пообщаться о жизни их легендарного отца. Хотя договоренность об интервью с Дмитрием и Назарием была, но его не записывали. Как говорит Яремчук-младший, он был очень удивлен, когда лента вышла в прокат.

"Для меня это тоже осталось вопросом, потому что у нас были договоренности с режиссером снять интервью, и мы его планировали. Однако для меня стало неожиданностью, когда внезапно фильм вышел в прокат. У нас с братом была встреча с режиссером еще в 2021 году. Нам понравилась сама идея создания документального фильма о папе. Несколько часов говорили о еще не сформировавшейся концепции, посоветовали взять интервью прежде всего с теми людьми, которые много общались, дружили и были рядом в главные периоды творческого становления Назария Яремчука", - говорит сын Яремчука.

Но не только это удивило сыновей Яремчука. В частности, в фильме не упомянули сестру певца и тетю. По мнению Назария, им было бы что рассказать о его легендарном отце. Но больше всего сыновей Яремчука удивило то, что не вспомнили о первой жене исполнителя – Елене. Как говорит сын артиста, его отец с матерью прожили в браке 15 лет. Именно первая жена была рядом, когда Яремчук начинал свой творческий путь. По мнению Назария Яремчука-младшего, интервью с его мамой должно было быть в документальной ленте.

Назарий Яремчук

"Для меня стало неожиданностью, что не было интервью с родной сестрой Назария Яремчука Екатериной, которая проживает в городе Вижнице и занимается музеем-усадьбой отца. Еще в Вижнице проживает родная сестра мамы Назария Яремчука. К сожалению, о них не упомянули. Также я был уверен, что режиссер не забудет взять интервью у первой жены Назария Яремчука Елены. Они с папой прожили в браке 15 лет. Мама активно участвовала в его творческой жизни и становлении как звезды украинской сцены, как творческой личности и в целом была свидетелем развития культуры тех времен. Ее слово о Назарии Яремчуке имело бы большую ценность в фильме", - говорит Яремчук-младший.

Сын артиста делится, что документальный фильм о его отце оказался действительно увлекательным. Впрочем, Назарий Яремчук-младший убежден, что картина недосказана. В частности, в фильме "Яремчук: Незрівнянний світ краси" не хватает интервью со многими творческими побратимами артиста, которым было бы что рассказать о его жизни и творчестве.

Назарий Яремчук

"Также хотелось, чтобы было интервью с творческими побратимами Назария Яремчука, например Вадим Крищенко, Виктор Морозов, Юрий Рыбчинский, Остап Гавриш, а также коллегами Ниной Матвиенко (на время создания фильма она еще была с нами), Тарасом Петриненко, Оксаной Билозир, Иво Бобулом, Иваном Поповичем. Они бы рассказали много чего интересного. По моему мнению, документальный фильм о моем папе "Яремчук: Незрівнянний світ краси" показался увлекательным, но недосказанным", - добавил сын Яремчука.

Напомним, что недавно сын Назария Яремчука прокомментировал отказ Софии Ротару и Василия Зинкевича сняться в картине. Также Дмитрий Яремчук высказался о напряженных отношениях с родной сестрой Маричкой.

Как снимали документальный фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты"?

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