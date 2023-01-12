Сын звезды советской ленты "Красная шапочка" Поплавской отправился на войну убивать украинцев

Яна Поплавская заявила, что гордится своим сыном, а вскоре и сама поедет на Донбасс.
Российская актриса, звезда советской ленты "Красная шапочка" Яна Поплавская прокомментировала, что ее старший сын Клим уехал участвовать в полномасштабной войне россии против Украины.
До этого оккупант проходил военную подготовку в Чечне. Как сообщают росЗМП, на войне сын путинистки будет не только убивать украинцев, но и снимать фильм об этом. Поплавская заявила, что очень гордится сыном:
"Сын прошел обучение в Гудермесе, сам экипировался, сам работает, снимает. Я его люблю, уважаю и горжусь им. Но он мне практически ничего не говорит, и мы все об этом знаем. Кроме слов: "Мам, я люблю, все хорошо, все нормально", я от него других слов не слышала", — сказала Поплавская.
Кроме того, одиозная актриса заявила, что она вскоре и сама отправится на Донбасс, мол, что она активно закупает груз для оккупантов и насильников, по ночам не спит и собирает российским захватчикам помощь:
"Мы спим по три-четыре часа, собирая и закупая грузы, вкладываем свои деньги. Я, правда, не зарабатываю несколько миллионов. Заработала бы – отдала бы. У меня сейчас собран огромный груз, и я сама поеду в Донбасс. Перед новым годом огромный военный КамАЗ уже пошел в Луганск", — сказала артистка-путинистка.
Напомним, Яна Поплавская является активной путинисткой. С 2014 года она активно поддерживает кровавую политику Кремля по отношению к Украине. В 2017 году одиозная актриса заявила, что Украина "убивает мирное население Донбасса".
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