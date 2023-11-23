Сына Анны Саливанчук госпитализировали в больницу: 3-летний мальчик оказался под капельницей

Украинская актриса Анна Саливанчук поделилась печальными новостями, что ее младшего сына Никиту госпитализировали в больницу.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram-stories. Поздним вечером 22 ноября у маленького мальчика поднялась высокая температура. Актриса не могла никаким лекарством ее сбить, поэтому ей пришлось вызвать скорую помощь.

Анна Саливанчук с сыном / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"После 39,6 я сбила до 37,5. Через три часа снова 39,6. Сыпь пошла по всему телу, началась тошнота, отек палец", — поделилась актриса.

Анна Саливанчук с сыном / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Врачи осмотрели мальчика и приняли решение госпитализировать его в больницу. Там маленькому Никите поставили капельницу, благодаря которой температуру немного сбили.

Сын Анны Саливанчук под капельницей / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук поделилась, что анализы неутешительны. Более того, даже врачи, которые находились ночью на дежурстве, не встречались раньше с таким и не знали, что сделать.

"Я читала, что бывает всякое. Анализы очень плохие. Врачи такого не встречали и не понимают, почему такая разная сыпь и почему опухла рука", — рассказала артистка.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук рассказала, что на утру ее сыну не стало лучше, анализы все еще неутешительны. Правда, температура спала и больше не поднимается.

"До четырех утра был просто ужас. Крутился, его трясло, горло все в гною, болит и ему ничего не сделаешь. Он просто руками разорвать его хочет, а на утру как-то заснули", — поделилась актриса.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

В настоящее время Анна Саливанчук вместе с сыном находится в больнице, где они под тщательным наблюдением врачей.

"Ночь была очень тяжелая. Сдавали кучу анализов и я, и Никита. Есть хорошая новость, высокая температура уже не поднималась. Анализы еще плохие. Так Никита еще никогда не болел", — добавила актриса.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно Анна Саливанчук пожаловалась на болезнь младшего сына. Знаменитость назвала диагноз и рассказала о симптомах.

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