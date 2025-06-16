Сына певицы Шер в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу из-за передозировки наркотиками

Певица Шер / © Associated Press

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Сын известной американской певицы Шер попал в больницу в тяжелом состоянии из-за передозировки наркотическими веществами.

Об этом рассказал источник издания TMZ. Отмечается, что 48-летний Элайджа Блю Оллман попал в больницу в штате Калифорния утром 14 июня. Медики диагностировали у него передозировку наркотическими веществами. Какие именно наркотики употреблял младший сын Шер - пока что неизвестно.

Также источник рассказал, что мужчина до сих пор находится под пристальным наблюдением врачей. Медики утверждают, что его состояние было настолько тяжелым, что он чудом выжил.

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Шер сейчас очень сильно волнуется за своего сына. Певица делает все возможное, чтобы Элайджа получил всю необходимую помощь.

Певица Шер / © Associated Press

Тем временем источник издания People говорит, что сына Шер доставили в больницу полицейские. Они прибыли в дом, где мужчина вел себя не предсказуемо. Правоохранители обнаружили у Элайджи наркотические вещества, а его самого доставили в больницу.

К слову, сам Оллман ранее тоже признался, что у него есть наркотическая зависимость. Особенно Элайджа шокировал, что начал употреблять психотропные вещества, когда ему было всего 11 лет. Также ранее у мужчины несколько раз была передозировка.

Напомним, недавно украинский певец Сергей Бабкин шокировал поведением. Артист показал, как употребляет наркотические вещества, а потом находится в полубессознательном состоянии.

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