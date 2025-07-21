Сына путиниста Молочного из "Файны Юкрайны" заподозрили в смертельном ДТП в Киеве: что известно

Андрей Молочный, ДТП в Киеве

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Комик-изменник Андрей Молочный, которого украинцы помнят по роли "Марички" в скетч-шоу "Файна Юкрайна", оказался в центре внимания из-за громкого скандала, связанного с вероятным родственником.

Так, 20 июля в Киеве умерла женщина, которую на тротуаре сбил водитель автомобиля Toyota Land Cruiser. Сначала виновник скрылся с места преступления, но впоследствии его задержали. Как выяснилось, за рулем был 24-летний Андрей Андреевич Молочный — работник Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона. В его крови обнаружили 1,77 промилле алкоголя, что почти в девять раз превышает допустимую норму.

В Сети сразу после обнародования ФИО заподозрили, что виновник аварии — не кто иной, как сын комика-предателя Андрея Молочного, который еще в 2014 году выехал в Россию и начал активно популяризировать пропаганду. Официального подтверждения родства пока нет, однако многие специалисты указывают на вероятную связь. К тому же у комика действительно есть пятеро детей, среди которых и сын по имени Андрей.

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ДТП у Києві за участі держпосадовця

Например, журналист и юрист Юрий Дорошенко обнародовал следующий пост в Facebook: "Я бы переформатировал вопрос сбивания подвыпившим прокурорским работником женщины и его побег с места преступления в Голосеевском районе Киева! Сбил человека не просто работник прокуратуры Андрей Молочный, а это сын предателя Украины, антиукраинца и клоуна Андрея Молочного, который живет и скомарошничает на Московии! Ну тот, что "Маричка" из "Файны Юкрайны". Яблоко от яблони недалеко падает!".

Заместитель директора украинского Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий в Facebook также отмечает, что речь идет о родственнике предателя: "Как уже выяснили расследователи, это не тезка, а родной сын сбежавшего в Москву предателя Украины Андрея Молочного, внесенного в базу "Миротворца" одного из самых высокооплачиваемых актеров из "Камеди Клаб" и "Файна Юкрайна", который насмехался над языком и украинцами, заявлял, что в Киеве по улицам ходят фашисты, и сильно стремился к "освобождению Украины".

Генеральный прокурор Руслан Кравченко уже заявил, что держит дело на личном контроле и будет добиваться содержания виновника под стражей без права внесения залога. Молодому человеку инкриминируют ч. 3 ст. 286-1 УК Украины — нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель человека.

Отметим, после начала войны 2014 года Молочный-старший выехал в Москву, где начал выступать в российском Comedy Club. В его репертуаре появились шутки о "фашистах в Киеве" и высмеивание украинского языка и идентичности. С 2022 года артист практически исчез из публичного пространства, по данным росСМИ, он живет в загородном доме и не дает интервью.

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