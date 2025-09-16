ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2112
Время на прочтение
2 мин

Сына Ротару заподозрили в неоднозначной позиции: росСМИ заявили о его уплате налогов РФ

По данным пропагандистов, Руслан Евдокименко во время войны пытается удержать семейный особняк в оккупированном Крыму.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
София Ротару с сыном, их отель в Крыму

София Ротару с сыном, их отель в Крыму

Единственный сын певицы Софии РотаруРуслан Евдокименко — оказался в эпицентре громкого скандала.

Несмотря на то, что мужчина публично поддерживает Родину, российские медиа массово утверждают, что Руслан продолжает заботиться о семейной недвижимости на оккупированной территории и платит налоги РФ. Отмечается, что он является якобы гражданином РФ и до недавнего времени был зарегистрирован как ФЛП в России. Мол, в ноябре 2015 года сын певицы получил российский паспорт, а уже в следующем году стал директором отеля "Вилла София" в Ялте, принадлежавшего его матери. Сейчас, по данным вражеских журналистов, он до сих пор является владельцем этой недвижимости.

Вилла София

Вилла София

До 2019 года семейный бизнес приносил прибыль более 24 тыс. долларов и регулярно отчитывался об этом налоговой РФ, однако уже в 2020 году компания понесла убыток в размере более 72 тыс. долларов. Пропагандисты пишут, что в 2021 году Руслан все же закрыл ФЛП, но до сих пор указывается владельцем виллы в оккупированном Крыму и действует согласно нынешним правилам — платит налоги России.

Вилла София

Вилла София

Вилла София

Вилла София

В результате оккупанты вызверились на Руслана из-за его проукраинской позиции и якобы лицемерия. Как известно, мужчина хоть и исчез из публичного пространства, но изредка в соцсетях публикует про последствия геноцида украинцев и чтит память жертв. Тем не менее, росСМИ сообщают, что мужчина продолжает присматривать за имуществом на временно оккупированной территории. Об этом якобы свидетельствует оплата труда садовника и перечисление налогов в бюджет РФ.

В свою очередь, ни София Ротару, ни Руслан Евдокименко не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.

Кстати, еще в 2024 году оккупанты пригрозили Софии Ротару конфисковать ялтинский отель "Вилла София" в Крыму и придумали циничный способ, как использовать имущество украинки в собственных целях.

Дата публикации
Количество просмотров
2112
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie