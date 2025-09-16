Сына Ротару заподозрили в неоднозначной позиции: росСМИ заявили о его уплате налогов РФ

София Ротару с сыном, их отель в Крыму

Реклама

Единственный сын певицы Софии Ротару — Руслан Евдокименко — оказался в эпицентре громкого скандала.

Несмотря на то, что мужчина публично поддерживает Родину, российские медиа массово утверждают, что Руслан продолжает заботиться о семейной недвижимости на оккупированной территории и платит налоги РФ. Отмечается, что он является якобы гражданином РФ и до недавнего времени был зарегистрирован как ФЛП в России. Мол, в ноябре 2015 года сын певицы получил российский паспорт, а уже в следующем году стал директором отеля "Вилла София" в Ялте, принадлежавшего его матери. Сейчас, по данным вражеских журналистов, он до сих пор является владельцем этой недвижимости.

Вилла София

До 2019 года семейный бизнес приносил прибыль более 24 тыс. долларов и регулярно отчитывался об этом налоговой РФ, однако уже в 2020 году компания понесла убыток в размере более 72 тыс. долларов. Пропагандисты пишут, что в 2021 году Руслан все же закрыл ФЛП, но до сих пор указывается владельцем виллы в оккупированном Крыму и действует согласно нынешним правилам — платит налоги России.

Реклама

Вилла София

Вилла София

В результате оккупанты вызверились на Руслана из-за его проукраинской позиции и якобы лицемерия. Как известно, мужчина хоть и исчез из публичного пространства, но изредка в соцсетях публикует про последствия геноцида украинцев и чтит память жертв. Тем не менее, росСМИ сообщают, что мужчина продолжает присматривать за имуществом на временно оккупированной территории. Об этом якобы свидетельствует оплата труда садовника и перечисление налогов в бюджет РФ.

В свою очередь, ни София Ротару, ни Руслан Евдокименко не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.

Кстати, еще в 2024 году оккупанты пригрозили Софии Ротару конфисковать ялтинский отель "Вилла София" в Крыму и придумали циничный способ, как использовать имущество украинки в собственных целях.