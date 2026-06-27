Сыновья Бритни Спирс стали манекенщиками и ошеломили эффектным видом на подиуме

Бритни Спирс / © Associated Press

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Сыновья американской певицы Бритни Спирс от бывшего мужа Кевина Федерлайна неожиданно стали манекенщиками.

В Париже сейчас проходит Неделя мужской моды, которая приятно порадовала не только модными новостями. Сыновья Бритни Спирс совершили редкий выход в свет. И незаурядный — они стали звездами одного из показов.

20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Джеймс попробовали себя в роли манекенщиков. Они приняли участие в показе мужской коллекции Vetements весна/лето 2027, пишет издание People.

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Сын Бритни Спирс Шон / © Getty Images

Шон дефилировал на подиуме в атласном пиджаке, джинсах, рубашке на пуговицах и галстуке, а вот Джейден демонстрировал образ, состоявший из джинсов с кожаным ремнем и белой майки.

Сын Бритни Спирс Джейден / © Getty Images

Отметим, Бритни Спирс родила сыновей, когда была в браке с Кевином Федерлайном. В 2008 году артистку лишили опекунства над ними, с тех пор детей воспитывал отец. Долгое время исполнительница не общалась с сыновьями. Шон и Джейден сами избегали этого, поскольку им было некомфортно из-за поведения звездной матери. Однако в конце 2024 года они сделали друг другу шаг на встречу ради примирения.

Напомним, недавно Бритни Спирс сделала неожиданное признание. Артистка выдала, что готовится снова стать мамой.

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