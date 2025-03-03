Сыновья Элтона Джона показались на публике с обоими папами: как выглядят подростки

Сыновья британского певца и композитора Элтона Джона впервые за длительное время появились на публике.

Артист вместе со своим мужем, канадским режиссером и продюсером Дэвидом Фернишем, пытается держать детей подальше от посторонних глаз. Однако во время благотворительной вечеринки по случаю "Оскара-2025", который отгремел в ночь на 3 марта, певец сделал исключение.

Элтон Джон и Дэвид Ферниш совершили редкий выход в свет с сыновьями. В частности, 14-летний Закари и 12-летний Элайджа побывали на светском мероприятии вместе с обеими папами. Подростки одели на событие костюмы и охотно позировали перед объективами фотокамер. Можно наконец-то увидеть, как выглядят сыновья музыканта.

Элтон Джон с мужем и сыновьями / Фото: Associated Press

Отметим, с декабря 2005 года Элтон Джон состоит в браке с мужем Дэвидом Фернишем, которого встретил в 1993 году. Пара воспитывает двух сыновей, которые появились на свет с помощью суррогатного материнства. В 2009 году Элтон Джон пытался усыновить мальчика из украинского детдома, однако ему не удалось этого сделать, ведь Украине однополые браки не действительны.

Напомним, в ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе отгремел "Оскар-2025". Предлагаем посмотреть, как прошла торжественная церемония кинопремии.

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