Сыновья Горбунова и Осадчей неожиданно пришли на "Голос країни" и встретились со звездным тренером

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая с сыновьями / © пресслужба каналу "1+1"

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Украинские ведущие «Голоса країни-14» Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая показали сыновьям закулисье шоу и познакомили их с тренером нового сезона Артемом Пивоваровым.

Так, девятилетний Иван и пятилетний Даниил впервые посетили съемочную площадку проекта, ведущими которого являются их родители. Мальчики побывали на главной сцене, посидели в легендарных красных тренерских креслах и сделали фото с одним из наставников шоу Пивоваровым.

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Юрий Горбунов признался, что дети давно хотели увидеть родителей во время работы. Случай появился после нескольких насыщенных съемочных дней, когда мальчики особенно скучали по маме и папе.

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«У нас с Екатериной было несколько дней съемок с утра до вечера, дети постоянно звонили, говорили, что скучают по нам. Я им говорю, давайте вы в один из дней приедете. Они согласились, приехали с няней. Ужасно были рады. Не хотели уходить. Иван на выходе даже разрыдался, не хотел возвращаться домой. Потому что нам с Катей нужно было уже идти в кадр. Им ужасно все понравилось, Иван вообще хочет стать артистом. Хотя его основной приоритет — это спорт. Ну, а Даниилу в принципе все понравилось», — рассказал ведущий.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая с сыновьями и Артем Пивоваров / © пресслужба каналу "1+1"

Сын Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей / © пресслужба каналу "1+1"

Старший сын супругов увлекается картингом, вейкбордингом и теннисом. Младший же проявляет интерес к музыке. По словам Екатерины Осадчей, Даниил любит петь дома и повторять движения за исполнителями.

Ведущая также рассказала, что оба мальчика слушают песни участников «Детского Евровидения» и любят творчество РуханкоМена. Среди их фаворитов — София Нерсесян и Артем Котенко, чьи выступления дети не только пересматривают, но и знают наизусть.

«Самые любимые исполнители Ивана и Данила — это РуханкоМэн и дети-участники „Детского Евровидения“. Ходим с ними на концерты Софии Нерсесян, Артема Котенко. Они слушают их песни, знают их наизусть. В машине “Мотанку” Софии Нерсесян можем слушать буквально пять миллионов раз! Также иногда включаем MONATIK.

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Сыновья очень ждут «Голос. Дети». Конечно, они были маленькими, когда проект шел в прямом эфире 1+1, но эти выступления можно посмотреть на YouTube. Даниил вообще очень любит петь. У него есть микрофон на стойке, он может поставить на планшете “Мотанку”, включить ее и петь, повторять все движения. Его очень вдохновила Софья Нерсесян. Он впервые увидел ее на «Родинному Різдві», которое мы делали вместе с нашим фондом, и с тех пор стал ее большим поклонником», — поделилась Осадчая.

Юрий Горбунов с сыновьями и Артем Пивоваров / © пресслужба каналу "1+1"

К слову, в 14-м сезоне «Голоса країни» тренерские кресла займут Тина Кароль, Наталья Могилевская, MONATIK и PIVOVAROV. Премьера нового сезона запланирована на 25 октября в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».

В этом году у шоу будет и благотворительная цель. Проект объединился с благотворительным фондом «Півник», чтобы помочь украинским военным, потерявшим слух в результате взрывных травм, получить слуховосстановительные операции.

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