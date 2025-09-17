Сыновья Кароль и Билык в Европе, а дочери Могилевской — в Украине: где учатся дети звезд во время войны

Ирина Билык с сыновьями, Тина Кароль с сыном и Наталья Могилевская с дочкой

Дети украинских звезд во время войны продолжают обучение в Украине и за ее пределами, выбирая лучшие школы и университеты. Кто-то получает образование в престижных заведениях Европы или США, а другие остаются дома рядом с родными.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, где и как учатся наследники украинских знаменитостей, какие планы они имеют на будущее и кто из них пошел по стопам родителей и строит карьеру в шоу-бизнесе.

Тина Кароль

Сын певицы Тины Кароль, Вениамин, еще в 2014 году переехал в Великобританию, где учится в престижной школе Repton Preparatory School. Парень уже определился с направлением образования: планирует сочетать политологию, экономику и бизнес. Вениамин свободно владеет четырьмя языками — украинским, английским, французским и испанским. Он живет в Великобритании самостоятельно, а на каникулах приезжает к маме в Украину.

Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol

Оля Полякова

Старшая дочь Оли Поляковой, Маша, выбрала музыкальное образование и поступила в престижный колледж Беркли в США. Сначала из-за бюрократических трудностей с визой девушке пришлось временно отложить обучение, однако она продолжает жить в США. Маша активно развивает собственный блог в соцсетях, имеет большую аудиторию в Instagram и TikTok. Она уже заявила об артистических амбициях и начала сольную деятельность, идя по стопам своей мамы.

Оля Полякова с дочкой / © instagram.com/polyakovamusic

Маша Ефросинина

Дочь телеведущей Маши Ефросининой, Нана Хромаева, живет и учится в Нидерландах. Она выбрала специальность политология и получает образование в одном из университетов Амстердама. Девушка избегает излишней публичности, редко появляется в соцсетях и не любит, когда мама делится подробностями ее жизни. Нана живет отдельно и встречается с семьей во время каникул, путешествуя. Тем временем младший сын звезды Саша остается с мамой в Украине и с сентября этого года начал получать образование в средней школе в Киеве.

Маша Ефросинина с дочкой / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с сыном / © instagram.com/mashaefrosinina

Сергей Притула

16-летний сын телеведущего и волонтера Сергея Притулы, Дмитрий, в этом году окончил украинскую школу, а также параллельно учился в иностранной, где ему остался еще один год. Дмитрий рассматривает два варианта поступления — в украинский или зарубежный вуз, но сам Притула признается, что был бы рад, чтобы сын остался в Украине. Тем временем дочери Соломия и Стефания ходят в школу и садик в Киеве. Соломия, которой исполнилось восемь лет, занимается также музыкой, шахматами, фехтованием и даже дзюдо.

Сергей Притула с сыном / © instagram.com/siriy_ua

Потап и Ирина Горовая

Сын экс-супругов продюсеров Потапа и Ирины Горовой, Андрей, сейчас учится в элитной школе ACS International School Cobham в Великобритании. Звездные родители помогли выбрать учебное заведение, однако своими спортивными достижениями парень сократил стоимость обучения. Андрей получил стипендию и играет в составе баскетбольной команды школы. Юноша продолжает обучение с перспективой дальнейшего поступления в иностранный вуз, совмещая спорт и образование.

Сын Потапа и Ирины Горовой / © instagram.com/gorovaya_irina

Наталья Могилевская

Артистка воспитывает двух дочерей. Младшая Соня пошла в pre-school, где готовится к школе и ежедневно посещает занятия. Кроме того, звездная мама записала девочку на курсы английского языка. Старшая дочь Мишель в свои 13 лет начала обучение по направлению в лицее, который даст ей профессию, но Наталья пока держит интригу. Ранее артистка признавалась, что Мишель интересуется грумингом животных.

Наталья Могилевская с дочерьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Евгений Кошевой

Старшая дочь актера "Квартала 95" Евгения Кошевого, Варвара, в этом году окончила школу. Девушка сначала планировала поступать в польский вуз, но впоследствии решила остаться в Украине. Варвара поступила в университет в Киеве на специальность, связанную с шоу-бизнесом, и теперь будет изучать менеджмент и режиссуру. Младшая дочь звезды Серафима перешла в среднюю школу и также увлекается творчеством.

Евгений Кошевой с дочерьми

Ирина Билык

У певицы Ирины Билык двое сыновей — 25-летний Глеб и 10-летний Табриз. По информации в Сети, сейчас они живут в Испании. Глеб ранее окончил юридический факультет Киевского университета им. Шевченко, но выбрал музыку — играет на гитаре и барабанах и создал собственную рок-группу. Табриз же еще учится в школе. Билык редко делится подробностями жизни детей, но известно, что Глеб поддерживает Украину за рубежом, участвует в митингах и распространяет информацию о помощи.

Ирина Билык с младшим сыном / © Instagram Ирины Билык

Старший сын Ирины Билык / © instagram.com/hlibover.mp4

Екатерина Осадчая

Старший сын ведущей Екатерины Осадчей, 22-летний Илья, проживает и получает образование в США. Парень выбрал IT-сферу и учится по специализации "искусственный интеллект". По словам Осадчей, этот выбор сыну подсказал его папа, который также работает в IT. Илья уже планирует после завершения обучения вернуться в Украину и реализовывать свои знания здесь. Екатерина призналась, что гордится решением сына, ведь эта профессия является чрезвычайно перспективной сейчас.

Кроме Ильи, ведущая вместе с мужем, шоуменом Юрием Горбуновым воспитывает двух младших сыновей - Ивана, который учится в младшей школе, и Даниила, который ходит в садик. Оба мальчика живут с родителями в Киеве.

Екатерина Осадчая с сыновьями / © instagram.com/kosadcha

Лидия Таран

17-летняя дочь ведущей Лидии Таран, Василиса, в этом году официально стала студенткой. Девушка окончила французский колледж, параллельно получала образование в Украине и подала документы сразу в несколько университетов Франции. Вступительные экзамены она сдавала на французском языке, что усложняло конкуренцию. Несмотря на все трудности, Василиса поступила в один из лучших вузов Европы — Science Po Paris, где будет изучать политические науки, социологию, экономику и международные отношения.

Лидия Таран с дочерью / © instagram.com/lidiyataran

