Сыновья Назария Яремчука почтили память отца в 30-ю годовщину его смерти и показали архивное фото

Назарий Яремчук и его сыновья

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Сыновья легендарного певца Назария Яремчука в годовщину смерти отца почтили его память.

Исполнитель ушел из жизни 30 июня 1995 года. В этом году исполнилось уже ровно 30 лет, как его не стало. Поэтому, сыновья артиста - Дмитрий и Назарий - в своем Facebook почтили его память. Они опубликовали архивный кадр отца.

Также Дмитрий и Назарий вспомнили, как недавно давали концерт в городке в Винницкой области. Оказывается, легендарный певец там в свое время тоже дважды выступал, и местные об этом помнят. Сыновья исполнителя говорят, что его очень часто вспоминают и делятся воспоминаниями о нем. Дмитрий и Назарий очень радуются, что их легендарного отца помнят.

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Пост сыновей Назария Яремчука

"Прошло ровно 30 лет, как 30 июня 1995 года отошел в вечность наш папа. Неделю назад после концерта подходили люди и вспоминали, что в зале, где у нас был концерт, в городке в Винницкой области, дважды выступал наш папа. И так бывает очень часто, что люди с радостью вспоминают о его концертах и рассказывают об их личных приятных эмоциях, интересных моментах, воспоминаниях, поддерживая светлую память о нем", - поделились сыновья легендарного артиста.

Отметим, Назарий Яремчук умер ровно 30 лет назад, а именно 30 июня 1995 года. Жизнь легендарного певца забрал рак желудка. Похоронили исполнителя на центральном кладбище Черновцов.