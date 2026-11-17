Назарий Яремчук и его сыновья

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Сыновья легендарного певца Назария Яремчука раскрыли, что не столько с документальным фильмом об отце, который создала их сестра Мария Яремчук.

Картина «Яремчук: Незрівнянний світ краси» вышла в прокат в августе 2024 года. Дмитрий Яремчук на проекте «Наодинці з Гламуром» говорит, что прежде всего это упоминание об их папе и возможности для зрителей ознакомиться с его творческим путем. Но он добавляет, что этот документальный фильм — это взгляд Марии. Дмитрий утверждает, что сестра не знала хорошо отца, поскольку была совсем маленькой, когда того стало. Так что она, по его словам, не могла показать образ Назария Яремчука в полной мере.

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«В любом случае, это упоминание о папе. Это взгляд на папу людей, которые его не знали по мере своего возраста. Там очень много хроники, много документальных съемок. В принципе ничего нового. Но они были собраны, хорошо смонтированы. Это взгляд нашей сестры, которая инициатором была этого. Это хорошо, но это его взгляд. Она, к сожалению, не знала папу, была очень маленькой, потому ей хотелось сделать такой фильм. Но это ее взгляд, и многое в фильме… Знаете, это как обрезанный человек. Я не знаю, почему так», — говорит Дмитрий Анне Севастьяновой.

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В то же время Назарий Яремчук-младший немного иного мнения. Сын артиста отметил, что в фильмах очень много чего зависит от драматургии. Лента «Яремчук: Незрівнянний світ краси», по его мнению, динамично построена, что интересно было ее пересматривать.

«Очень много чего зависит от драматургии. Она там интересно построена. Он получился довольно драйвовым и оптимистичным, ярким. То есть он интересен!» — говорит Назарий.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: СИНИ НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКА РОЗКРИЛИ ПРАВДУ ПРО ЛЕГЕНДУ

Отметим, Назарий и Дмитрий родились в первом браке Назария Яремчука, а вот Мария — во втором. Известно, что между наследниками артиста достаточно напряженные отношения, и они не очень общаются друг с другом.

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Напомним, сама Мария Яремчук уже много лет избегает публичности. Однако недавно ее кум Александр Пономарев раскрыл, чем сейчас занимается певица и вернется ли она на сцену.

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