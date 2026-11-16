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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Сыновья Назария Яремчука раскрыли правду об отношениях с родной сестрой Марией, с которой был конфликт

Также сыновья Назария Яремчука вспомнили, как звали Марию выступить на концерте памяти отца.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Мария Яремчук и ее братья Назарий и Дмитрий

Мария Яремчук и ее братья Назарий и Дмитрий

Сыновья легендарного певца Назария Яремчука раскрыли правду об отношениях с родной сестрой Марией Яремчук, с которой их подозревали в ссоре.

Не секрет, что между ними действительно были недоразумения. Ранее Дмитрий и Назарий говорили, что не общаются с родной сестрой. Однако, похоже, это уже в прошлом. На проекте «Наодинці з Гламуром» Дмитрий говорит, что на самом деле они даже не ссорились. Правда, признал, что недоразумения были на фоне документального фильма «Яремчук: Незрівнянний світ краси». Но со временем все обиды забылись и сейчас у них нет никаких претензий друг к другу.

«Мы никогда не ссорились. У нас в чем-то было, вот с этим фильмом… Я скажу, каждый хочет что-то выдернуть. Имелись некоторые нюансы. Я бы не хотел к этому возвращаться. Были нюансы с приглашением нас на этот фильм. Ну, не будем же мы останавливаться на каких-то деталях. Лично у меня нет к ней никаких… Думаю, у брата тоже. У нас нет никаких причин для каких-либо скандалов. Мы никогда не ссорились», — говорит Дмитрий Анне Севастьяновой.

Мария Яремчук

Мария Яремчук

Кстати, 30 ноября Назарий и Дмитрий Яремчук организуют концерт памяти отца в Киеве. Дети певца выбрали символическую дату, поскольку в этот день он мог бы праздновать день рождения. Марию Яремчук тоже звали выступить, однако она отказалась. Дмитрий и Назарий все понимают, ведь у сестры есть маленький ребенок, поэтому ей неудобно ехать в Киев.

«Мы Маричку тоже, конечно, приглашали, она сказала, что ей очень приятно. Но, к сожалению, у нее маленький ребенок, мы все понимаем. Жаль, конечно», — объяснил Дмитрий.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: СИНИ НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКА РОЗКРИЛИ ПРАВДУ ПРО ЛЕГЕНДУ

Напомним, ранее сыновья Назария Яремчука раскрыли, кому принадлежат права на его песни. Дети певца признались, как с сестрой поделили наследство отца.

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