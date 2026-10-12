Сыновья Решетника встретились с Александром Зинченко: подарок футболиста вызвал споры в Сети

Семьи Решетниковых и Зинченковых / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Украинский телеведущий Григорий Решетник устроил своим сыновьям незабываемую встречу с футболистом Александром Зинченко и его женой Владой, а подарок спортсмена мальчикам вызвал неоднозначную реакцию в Сети.

Семья Решетников поделилась снимками этой особенной встречи. Недавно у сыновей телеведущего появился еще один повод для гордости: футбольная команда, в которой они играют, заняла первое место среди 52 коллективов со всей Украины. А вскоре мальчиков ждал сюрприз, который они вряд ли забудут. Они лично познакомились со своим кумиром. Александр Зинченко не только уделил внимание юным футболистам, но и подготовил для одного из них особенный подарок. Григорий Решетник также не скрывал восторга от знакомства со спортсменом.

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«Я всегда знал и в очередной раз убеждаюсь, что настоящие чемпионы и выдающиеся личности — очень открытые, душевные, скромные, добрые и чуткие люди. А ещё у них прекрасные жёны и дети. Саша и Влада, вы вызываете восхищение во всех смыслах жизни — мотивируете и вдохновляете», — написал ведущий.

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Семьи Решетниковых и Зинченковых / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сын Григория Решетника с Александром Зинченко / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сын Григория Решетника с Александром Зинченко / © instagram.com/grisha_reshetnik

Александр Зинченко ответил на теплые слова Григория и подчеркнул, что восхищение взаимно. Между тем сын телеведущего Дмитрий также не скрывал эмоций от знакомства с футболистом и оставил под публикацией отца короткий, но красноречивый комментарий.

«Спасибо за слова и встречу. Это взаимно», — ответил спортсмен.

Особой деталью встречи стал подарок от футболиста. Александр Зинченко подарил сыну Решетников футбольные бутсы. Сначала спортсмен хотел оставить обувь без автографа, объяснив, что мальчик сможет полноценно пользоваться ею во время игр. Однако семья настояла на подписи, поэтому подарок приобрел ещё и памятную ценность.

Сын Григория Решетника с Александром Зинченко / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сын Григория Решетника с Александром Зинченко / © instagram.com/grisha_reshetnik

Впрочем, не все пользователи сети отнеслись к этой истории одинаково. Часть комментаторов отметила, что у детей известных родителей больше возможностей познакомиться со звездами и получить особенные подарки.

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«У детей знаменитостей подарки тоже знаменитые и ценные. Ничего личного», — написал один из пользователей.

В то же время гораздо более теплые отзывы касались искренней радости мальчиков и осуществления их мечты.

«Как это здорово, когда мечты наших детей сбываются. Боже, храни всех детей нашей страны», — поделилась своим мнением другая комментаторша.

Напомним, недавно Григорий и Кристина Решетники рассказали, из-за чего ссорятся в браке, как воспитывают троих сыновей и чем занимаются, когда остаются дома вдвоем.

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