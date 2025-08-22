- Дата публикации
Сыновья Зинкевича впервые за долгое время появились на публике: как выглядят Василий и Богдан
Сыновья артиста поддержали его на важном событии.
Сыновья украинского певца и актриса Василия Зинкевича впервые за долгое время появились на публике.
В частности, они поддержали отца на важном событии. Так, Василию Зинкевичу 20 августа президент Владимир Зеленский вручил почетную награду - "Национальная легенда Украины". Во время особого события рядом с отцом были его сыновья - Василий и Богдан. На это обратил внимание журналист Михаил Маслий, который в своем Facebook опубликовал соответствующие фотографии.
Старшему сыну артиста поручили вешать папе нагрудный знак отличия. Василий Зинкевич-младший был одет в военную форму. Как говорит Михаил Маслий, старший сын артиста в первые месяцы полномасштабного вторжения пошел служить добровольцем и сейчас защищает страну от оккупантов.
На торжественной церемонии вручения награды "Национальная легенда Украины" присутствовал и младший сын исполнителя - Богдан Зинкевич.
Напомним, лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку тоже вручили награду "Национальная легенда Украины". Российская певица Алла Пугачева после этого обратилась к артисту.