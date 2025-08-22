Сыновья Зинкевича впервые за долгое время появились на публике: как выглядят Василий и Богдан

Василий Зинкевич / © president.gov.ua

Сыновья украинского певца и актриса Василия Зинкевича впервые за долгое время появились на публике.

В частности, они поддержали отца на важном событии. Так, Василию Зинкевичу 20 августа президент Владимир Зеленский вручил почетную награду - "Национальная легенда Украины". Во время особого события рядом с отцом были его сыновья - Василий и Богдан. На это обратил внимание журналист Михаил Маслий, который в своем Facebook опубликовал соответствующие фотографии.

Василий Зинкевич со старшим сыном / © president.gov.ua

Старшему сыну артиста поручили вешать папе нагрудный знак отличия. Василий Зинкевич-младший был одет в военную форму. Как говорит Михаил Маслий, старший сын артиста в первые месяцы полномасштабного вторжения пошел служить добровольцем и сейчас защищает страну от оккупантов.

Василий Зинкевич со старшим сыном / © president.gov.ua

На торжественной церемонии вручения награды "Национальная легенда Украины" присутствовал и младший сын исполнителя - Богдан Зинкевич.

Василий Зинкевич рядом с сыновьями / © president.gov.ua

