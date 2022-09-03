Сыну Анны Саливанчук сделали операцию: "Сначала колено зашивали, теперь глаз"

Известная украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о проблемах со здоровьем у старшего сына – Глеба.

В этом году старший сын Анны Саливанчук пошел в первый класс. Впрочем, мальчик не успел ни дня посидеть на уроках, как получил серьезную травму.

В своем Instagram актриса рассказала, что Глеб попал под качели, о которые ударился лицом. Травма оказалась серьезной, поэтому мальчика отвезли в киевский "Охматдет", где врачи сообщили, что рана слишком глубокая и ее нужно зашивать.

"Глеб просто счастливчик. Сначала колено зашивали, теперь глаз. К сожалению, операция необходима и под общим наркозом, потому что это глаз", – поделилась Анна.

Сын Анны Саливанчук серьезно травмировался / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

В общем, мальчику сделали операцию под наркозом. После этого он с матерью еще на ночь остался в больнице. Операция прошла хорошо, однако к утру у Глеба болел живот и опух глаз, который зашивали.

Сын Анны Саливанчук серьезно травмировался / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Операция прошла хорошо. После наркоза болит живот и глаз опух", — поделилась Анна.

Сын Анны Саливанчук серьезно травмировался / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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