Сыну Дмитрия Коляденко побили авто: "Кому-то не понравился концерт?"

Филипп Коляденко / © instagram.com/philipp_kolyadenko

Реклама

Сын украинского шоумена Дмитрия Коляденко, соавтор группы Kadnay и основатель творческого союза Phil it Филипп Коляденко удивил неприятным инцидентом, который с ним случился.

В своем Telegram музыкант опубликовал фото автомобиля. В машине было полностью разбито лобовое стекло. Очевидно, неизвестные побили машину Филиппа Коляденко. Неприятный инцидент произошел в Киеве.

Сам Филипп, похоже, не теряет чувства юмора. Дело в том, что 31 октября у Phil it был концерт. Как шутит музыкант, то ли их выступление кому-то не понравилось, то ли кто-то настолько был в восторге, что даже повредил авто.

Реклама

Авто сына Дмитрия Коляденко

"Кому-то настолько не понравился концерт? Или это, наоборот, экстаз" - прокомментировал Филипп Коляденко.

Напомним, тем временем сам Дмитрий Коляденко недавно делился своим неудачным опытом похудения. Артист решился колоть инъекции, однако результат его не удовлетворил.