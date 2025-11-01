ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
466
Время на прочтение
1 мин

Сыну Дмитрия Коляденко побили авто: "Кому-то не понравился концерт?"

Неприятный инцидент произошел в Киеве.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Филипп Коляденко

Филипп Коляденко / © instagram.com/philipp_kolyadenko

Сын украинского шоумена Дмитрия Коляденко, соавтор группы Kadnay и основатель творческого союза Phil it Филипп Коляденко удивил неприятным инцидентом, который с ним случился.

В своем Telegram музыкант опубликовал фото автомобиля. В машине было полностью разбито лобовое стекло. Очевидно, неизвестные побили машину Филиппа Коляденко. Неприятный инцидент произошел в Киеве.

Сам Филипп, похоже, не теряет чувства юмора. Дело в том, что 31 октября у Phil it был концерт. Как шутит музыкант, то ли их выступление кому-то не понравилось, то ли кто-то настолько был в восторге, что даже повредил авто.

Авто сына Дмитрия Коляденко

Авто сына Дмитрия Коляденко

"Кому-то настолько не понравился концерт? Или это, наоборот, экстаз" - прокомментировал Филипп Коляденко.

Напомним, тем временем сам Дмитрий Коляденко недавно делился своим неудачным опытом похудения. Артист решился колоть инъекции, однако результат его не удовлетворил.

Дата публикации
Количество просмотров
466
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie