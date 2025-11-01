- Дата публикации
Сыну Дмитрия Коляденко побили авто: "Кому-то не понравился концерт?"
Неприятный инцидент произошел в Киеве.
Сын украинского шоумена Дмитрия Коляденко, соавтор группы Kadnay и основатель творческого союза Phil it Филипп Коляденко удивил неприятным инцидентом, который с ним случился.
В своем Telegram музыкант опубликовал фото автомобиля. В машине было полностью разбито лобовое стекло. Очевидно, неизвестные побили машину Филиппа Коляденко. Неприятный инцидент произошел в Киеве.
Сам Филипп, похоже, не теряет чувства юмора. Дело в том, что 31 октября у Phil it был концерт. Как шутит музыкант, то ли их выступление кому-то не понравилось, то ли кто-то настолько был в восторге, что даже повредил авто.
"Кому-то настолько не понравился концерт? Или это, наоборот, экстаз" - прокомментировал Филипп Коляденко.
