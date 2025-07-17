Сыну Леси Никитюк исполнился месяц: ведущая показала, как с размахом праздновала

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская ведущая Леся Никитюк сообщила о важном празднике в ее семье.

Так, сыну знаменитости исполнился месяц. Поэтому, ведущая решила с размахом отпраздновать эту особенную дату. Леся Никитюк, которая была одета в коротенькое платье, заказала невероятную фотозону. Она была светлого цвета, а красовалась на ней композиция из голубых, бежевых и белых воздушных шариков.

Сыну Леси Никитюк исполнился месяц / © instagram.com/lesia_nikituk

Также Леся Никитюк заказала особенный тортик. Он был желтого цвета с символической надписью - "1 месяц".

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Сыну Леси Никитюк исполнился месяц / © instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая праздновала месяц сыночка в кругу родных и близких. Знаменитость организовала мини-банкет. Кстати, локация была украшена в голубых цветах.

Сыну Леси Никитюк исполнился месяц / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк также поделилась, как ее изменило материнство. Ведущая говорит, что с появлением сына в жизни она поняла, что такое любовь мамы.

"Нашему чулувичку уже месяц. В моем сердце просыпается любовь, неизвестной для меня галактики под названием "ребенок". Боже, у нас есть ребенок!" - поделилась ведущая.

Отметим, Леся Никитюк 15 июня в одном из роддомов Киева родила сына. Отец мальчика - военный Дмитрий Бабчук, отношения с которым ведущая рассекретила в прошлом году. Недавно знаменитость делилась, как восстанавливается после родов.

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