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Сыну Тимура Мирошниченко, которого он взял из детдома, придется делать операцию

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Сыну Тимура Мирошниченко, которого он взял из детдома, придется делать операцию

Тимур Мирошниченко с приемным сыном, женой и детьми / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

О грядущем хирургическом вмешательстве рассказала жена ведущего Инна.

Приемному сыну ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко, которого он взял из детдома, придется делать операцию.

Об этом в сторис своей страницы в Instagram рассказала жена Мирошниченко Инна. Она поделилась, что сейчас они с сыном активно посещают разных врачей, учитывая специалистов в детской больнице "Охматдет". Семья пытается исправить некоторые проблемы со здоровьем сына, которые он приобрел за время пребывания в детдоме.

Тимур Мирошниченко с приемным сыном / © instagram.com/timur.miroshnychenko
Тимур Мирошниченко с приемным сыном / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko
Жена Тимура Мирошниченко с приемным сыном / © instagram.com/_inna_mi_
Жена Тимура Мирошниченко с приемным сыном / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"За кулисами остаются и другие специалисты и наша с ними работа. Я верю в то, что любовь и минимальное вмешательство, доверие и время сделают из "сложного ребенка" абсолютно здорового мальчика. Я молюсь о его здоровье каждый день. Без операции не обойтись. Но ко всему надо относиться с умом", – написала Инна в фотоблоге.

Жена Тимура Мирошниченко рассказала о проблемах со здоровьем у сына / © instagram.com/_inna_mi_
Жена Тимура Мирошниченко рассказала о проблемах со здоровьем у сына / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, ранее Тимур и Инна Мирошниченко рассказывали, что у их приемного сына есть определенные проблемы со здоровьем. По словам супругов, у двухлетнего малыша целая куча диагнозов. В частности, есть определенное отставание в развитии, он пережил очень тяжелую операцию. Размер одежды у него соответствует размеру 9-месячного ребенка. Кроме этого есть физические изъяны – грудная клетка искривлена, травмы головного мозга, грыжа, определенные проблемы с глазами. Также есть недостатки психологического развития.

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Дата публикации
Просмотры
1140
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