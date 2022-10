Сюрприз от Go_A и трогательные истории войны от участников: как прошел шестой эфир "Голосу країни-12"

На телеканале "1+1" прошел шестой эфир вокального шоу "Голос країни-12", вернувшегося после длительного перерыва из-за полномасштабной войны в Украине.

Кроме талантливых выступлений участников на "Слепых прослушиваниях" зрители смогли узнать, как изменилась их жизнь от 24 февраля.

Первым на сцену вышел Сергей Соловьев из Запорожья. 26-летний парень всегда мечтал о большой сцене – пел песни и создавал собственную музыку, однако не верил в свои силы. До полномасштабной войны Сергей работал электриком на предприятии, но из-за боевых действий потерял работу. Сейчас молодой человек занимается волонтерством и продолжает петь на благотворительных концертах.

На "Слепых прослушиваниях" Сергей исполнил песню "Грай, музико моя". Выполнение запорожского электрика развернуло кресла Оли Поляковой и Потапа. В конце концов, парень выбрал команду певицы.

Свои силы на вокальном шоу попробовал и 37-летний Сергей Стиций из Тернополя. Отец трех сыновей год назад начал профессионально заниматься музыкой, а на "Голосі країни-12" мечтал оказаться в команде Святослава Вакарчука.

Для своего выступления Сергей выбрал хит Кузьмы Скрябина "Мовчати", что очень тронуло лидера группы "Океан Эльзы". Вакарчук вспомнил, как исполнял песню своего друга в одном из эфиров "Голоса країни" сразу после того, как узнал смерть Андрея Кузьменко.

К сожалению, Сергею не хватило сил ошеломить судей своим выступлением, поэтому никто из них не развернулся к певцу. Команда "Второго шанса" Александра Зарицкая и Андрей Мацола тоже решили, что Сергею стоит попробовать себя на сцене позже.

Следующей покорять сцену "Голосу країни-12" вышла 36-летняя Сабина Сафарли. Жительница Запорожья рассказала в военном дайджесте, как для нее началась война. Вместе со своими сыновьями и мужем Сабина решила оставаться в родном городе и волонтерить.

Эмоциональным исполнением песни Aerosmith I don't want to miss a thing Сабина развернула кресло Оли Поляковой. Певица была приятно удивлена талантом девушки и охотно пригласила ее в свою команду.

Удивлять судей своими вокальными данными приехала и 23-летняя Наталья Бурик из Сумской области. На "Слепых прослушиваниях" девушка зажгла зал своим кавером на песню SHUM группы Go_A. В свою команду исполнительницу захотели пригласить Потап и Полякова.

Но настоящей неожиданностью для всех зрителей и самой участницы стало появление солистки фолк-коллектива Екатерины Павленко. Вместе с Наталией фронтвумен Go_A спела свой хит по "Евровидению-2021". После "шумного" дуэта Наталья решила присоединиться к команде Потапа.

А вот нести в мир украинские традиции и народные песни пришла следующая участница из Тернополя – Марта Любчик. Оказалось, дедушка девушки был воином УПА и некоторое время жил в Сибири из-за советских репрессий. Марта с самого детства поняла, что должна популяризировать украинскую культуру, поэтому на сцене "Голосу країни-12" спела одна из старейших колядок.

И хотя исполнительница мечтала попасть в команду Вакарчука, никто из основной четвёрки судей не развернул свое кресло к ней. Выполнение Марты поразило тренера "Второго шанса" Андрея Мацолу, который пригласил девушку в свою команду.

Во время седьмого эфира Андрей Мацола и участники шоу рассказали о своей инициативе поддерживать бойцов ВСУ благотворительными концертами. Тренер "Голосу країни-12" вместе с начинающими артистами рассказал, что сейчас нашим бойцам нужна поддержка и положительные эмоции.

Следующим на сцену вокального шоу вышел 20-летний Игорь Ольховой из города Кобыляки. Сейчас парень работает менеджером по изготовлению печатной продукции, но очень хочет реализовать себя на большой сцене.

Энергичное исполнение хита группы Maneskin Beggin очень понравилось Потапу, поэтому он вернул свое кресло к участнику.

Открытием для судей стал 18-летний участник Евгений Тесленко. Парень с уникальным тембром голоса потрясающим академическим вокалом всех четырех звездных тренеров, ведь они ожидали увидеть перед собой девушку.

Как бы ни уговаривали Евгения судьи, он почти сразу выбрал свою тренера Оля Полякову, которая имеет отличный опыт работы как с академическим, так и с эстрадным вокалом.

Показать вокальные способности на всю страну также давно мечтала львовянка Ирина Бенько. Перед выступлением участницы зрители узнали ее историю войны. Вместе с сыновьями Ирина месяц находилась в Польше, но не смогла быть вдали от дома и все же вернулась обратно.

На "Слепых прослушиваниях" женщина исполнила песню группы The Hardkiss "Мелодія". Особое звучание в голосе Ирины заметила Оля Полякова и позвала в свою команду.

Особый тембр голоса 26-летнего Остапа Дривко тоже не остался без внимания жюри. ІТ-специалист из Львова во время войны не только продолжил работать в своей сфере, но и начал давать благотворительные концерты в поддержку ВСУ.

На сцене "Голосу країни-12" певец исполнил Love is around us rypty Wet Wet Wet. Нетипичный мужской голос Остапа мечтали услышать в своей команде три тренера — Потап, Полякова и Вакарчук, но 26-летний участник сделал свой выбор в пользу лидера "Океана Эльзы".

Из города Льва приехала и учительница музыки Ирина Барилюк. Свою жизнь девушка посвятила творчеству и старается учить этому подрастающему поколению. До войны Ирина ездила в поселок во Львове, чтобы учить детей музыке, и даже сейчас продолжила делать свое дело в онлайн режиме.

И хотя Ирине не удалось развернуть звездных тренеров, хрупкую душу исполнительницы смогла рассмотреть команда "Второго шанса" Александра Зарицкая и Андрей Мацола. Теперь зрители увидят выступления учительницы от их команды.

Зажигательный игрок на балалайке Виктор Кириллов из Каменец-Подольского после девяти лет пения на улицах все же отважился прийти спеть на "Голос країни-12". Талант энергичного молодого парня заметила Полякова и нажала красную кнопку.

Кстати, во время войны Виктор не бросил свое дело и продолжил даровать положительные эмоции украинцам на улицах Одессы.

А вот следующая участница Евгения Тананаева приехала для участия в вокальном шоу из самого Кипра. Киевлянка уже давно живет на острове, но ради своей мечты готова вернуться в родную Украину.

Полномасштабная война застала девушку за границей. Там на собственном опыте Евгения столкнулась с российскими пропагандистами, пытающимися устраивать митинги в поддержку войны. Именно поэтому она призвала украинцев выходить на акции протеста по всему миру.

На "Слепых прослушиваниях" вокалиста зажгла сцену исполнением песни "Мама" Ирина Швайдак и добыла в борьбе одно из немногих мест в команде Нади Дорофеевой.

Посетил сцену "Голосу країни-12" и талантливый сын пастора Назар Ильчишен из Хмельницка. Когда Россия напала на Украину, вместе со своей семьей парень превратил собственный дом и церковь в приют для сотни беженцев из разных регионов Украины.

Голос певца понравился всем четырем судьям, потому все они пытались уговорить Назара пойти в свою команду. Окончательный выбор молодой человек в пользу Святослава Вакарчука принял после того, как спел свою песню. Во время исполнения тренер вышел на сцену и начал подпевать.

Последней покорять судей вышла киевская уличная певица Яна Милевская. Уже долгое время девушка покоряет улицы столицы своим пением. Война в Украине оказала серьезное влияние на творчество Яны — певица начала сама писать украиноязычных песен, а все средства, заработанные от их исполнения, она передает на ВСУ.

Молодой и сильный голос коснулся каждого из звездных тренеров. После длительных раздумий Яна все же решила присоединиться к команде Наде Дорофеевой.

Также напомним, что следующий эфир состоится в воскресенье, 16 октября. Полные выпуски "Голосу країни" смотрите на 1+1 video.

